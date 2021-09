Opstellingen bekend voor veelbesproken duel tussen Brazilië en Argentinië

Zondag, 5 september 2021 om 20:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:19

De opstellingen van Brazilië en Argentinië voor de onderlinge WK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond zijn bekend. Voorafgaand aan het duel eiste de Braziliaanse gezondheidsautoriteit Anvisa dat vier spelers van Argentinië het land verlaten, maar ze lijken 'gewoon' te kunnen gaan spelen. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico zit op de bank. Beide ploegen stonden op 11 juli nog tegenover elkaar in de finale van de Copa América, die door Argentinië met 1-0 werd gewonnen. Het weerzien vangt om 21.00 uur aan in Recife

Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero en Giovani Lo Celso, allemaal actief in de Premier League, moeten volgens de Braziliaanse gezondheidsautoriteit in quarantaine gaan. De Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL reageerde direct door een brief te sturen naar de Braziliaanse voetbalbond CBF. De boodschap is dat het viertal 'gewoon' moet kunnen spelen, anders lijdt Brazilië een reglementaire 0-3 nederlaag en gaan de punten naar Argentinië.

In de door Argentinië gepubliceerde opstelling hebben Martínez, Romero en Lo Celso een basisplek. Buendia lijkt niet in de wedstrijdselectie te zitten. Volgens Anvisa heeft het viertal tegen de douane gezegd niet recentelijk in een land te zijn geweest dat door de regering van Brazilië met een rode kleurcode wordt aangemerkt, zoals Engeland. De politie zou zelfs een inval hebben gedaan in het spelershotel om de documenten van de spelers te controleren.

Brazilië moet het zondagavond sowieso stellen zonder spelers uit de Premier League, omdat de competitieleiding besliste dat spelers uit die competitie in principe niet mogen afreizen naar gebieden met een rode kleurcode op de coronakaart van het Verenigd Koninkrijk. Doelmannen Ederson en Alisson Becker zijn daarom niet inzetbaar, evenals Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Jesus en Richarlison. Bij Argentinië lijken de Premier League-spelers wel te mogen meedoen, waardoor Martínez, Buendia, Romero en Lo Celso er 'gewoon' bij konden zijn in Recife.

De reden dat Argentijnse voetballers aanvankelijk wel mochten afreizen naar Brazilië, is dat de Argentijnse voetbalbond een akkoord bereikte met de Premier League: voetballers spelen alleen tegen Venezuela en Brazilië en zullen vóór het duel met Bolivia van donderdagnacht terugvliegen naar Engeland. Op die manier hoeven ze geen speelronde van de Premier League te missen. De Braziliaanse bond wist geen akkoord te bereiken met de Premier League.

Argentinië boekte in de nacht van donderdag op vrijdag een 1-3 overwinning op Venezuela. Tagliafico zat toen negentig minuten op de bank en ploeggenoot Lisandro Martínez maakte geen deel uit van de selectie. Hij is er nu weer niet bij. Brazilië won tot dusver alle zeven WK-kwalificatiewedstrijden en is daardoor al nagenoeg zeker van WK-deelname. Argentinië staat met vijftien punten uit zeven wedstrijden op de tweede plaats. De eerste vier landen kwalificeren zich; voor de nummer vijf wacht een intercontinentale play-off.

Opstelling Brazilië: Danilo, Verissimo, Militão, Alex Sandro; Everton, Casemiro, Gerson, Paquetá; Gabi, Neymar.

Opstelling Argentinië: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; Di María, De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Martínez.