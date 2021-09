Jesse Lingard schittert voor Engeland in wedstrijd met 88% balbezit

Zondag, 5 september 2021 om 19:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Engeland blijft voorlopig foutloos in de kwalificatiefase voor het WK van 2022. Het team van bondscoach Gareth Southgate was zaterdagavond met 4-0 te sterk voor Andorra en dat betekende alweer de vijfde overwinning na evenveel duels in Groep I. Jesse Lingard was de grote smaakmaker met twee treffers en een assist. Engeland, dat zes punten meer heeft dan nummer twee Albanië, speelt komende woensdag in en tegen Polen.

Engeland speelde een redelijke eerste helft, maar echt gevaarlijk kon het team van Southgate niet worden op de helft van de huidige nummer 156 van de wereld. Andorra speelde compact, oogde goed georganiseerd en moest ondanks het duidelijke klassenverschil op het veld slechts op één moment zijn meerdere in the Three Lions erkennen.

??????????????????????. De smaakmaker bij West Ham United afgelopen seizoen breekt de ban tegen Andorra ????#ZiggoSport #WCQ2022 #ENGAND pic.twitter.com/QxhwDb2uSP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 5, 2021

Na balverlies van Andorra op het middenveld zette Engeland een tegenaanval op via de linkerkant. Een voorzet van Bukayo Saka vanaf de linkerkant belandde uiteindelijk voor de voeten van Lingard, die het leer al stuiterend in de rechterhoek achter doelman Josep Gomes mikte: 1-0. Het was voor de aanvaller zijn eerste goal in 1.022 dagen voor Engeland, na zijn treffer tegen Kroatië in november 2018.

Na een eerste helft met slechts een schot en twaalf procent balbezit voor Andorra domineerde Engeland ook na rust. Het tweede bedrijf was pas enkele minuten aan de gang toen een schot van Reece James op de lat buiten het bereik van Gomes eindigde. Een tweede treffer bleef maar uit en Soutgate koos er na ruim een uur spelen voor om Mason Mount, Jack Grealish en Harry Kane binnen de lijnen te brengen. Een verandering die effect sorteerde op Wembley.

Een duwfout van Christian Garcia jegens Mount in het strafschopgebied leverde Engeland achttien minuten voor tijd een strafschop op. Kane schoot de bal feilloos in de linkerhoek: 2-0. Luttele minuten later maakte Lingard zijn tweede van de avond: de aanvaller legde de bal voor zijn rechter en schoot de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de rechterhoek. Met zijn twee doelpunten tegen Andorra evenaarde Lingard zijn complete doelpuntenproductie in zijn zestien voorgaande interlands.

Lingard stond vlak voor tijd ook aan de basis van de 4-0 van de vandaag twintig jaar geworden Saka: een inzet van dichtbij na een korte corner. Saka kreeg na zijn gemiste penalty in de strafschoppenserie van de EK-finale een hoop ellende over zich heen, maar stond nu weer met een glimlach op het veld. "Ik hoor fans nu zelfs mijn naam scanderen", glunderde hij na afloop. "Het betekent alles voor me dat ik weet dat ze me steunen." Engeland sloot het duel uiteindelijk met 88 procent balbezit af.