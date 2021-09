Vertrouweling ontkent met klem voorcontract Conte bij Arsenal

Zondag, 5 september 2021 om 18:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:11

De kans lijkt klein dat Antonio Conte op korte termijn wordt aangesteld als de nieuwe manager van Arsenal. De Italiaanse spelersmakelaar Federico Pastorello, die nauwe contacten onderhoudt met de clubloze trainer, ontkent zondag in alle toonaarden dat Conte al een voorcontract heeft getekend bij de kwakkelende Londense club. Arsenal begon met drie nederlagen aan het nieuwe Premier League-seizoen, waardoor de positie van manager Mikel Arteta ter discussie is komen te staan.

De geruchten over een voorakkoord tussen Arsenal en Conte zijn 'absoluut niet waar', zo laat Pastorello zondag weten in een reactie aan freelance journalist Freddie Paxton. Er is zelfs nog helemaal geen contact geweest tussen het bestuur van the Gunners en de voormalig oefenmeester van Internazionale. In de Engelse media verschenen onlangs verhalen dat Conte al een principe-akkoord had bereikt met Arsenal, maar daar blijkt dus niets van waar te zijn.

Conte loodste Inter afgelopen seizoen naar de eerste Scudetto sinds 2010. Enkele weken na de triomf werd bekend dat de trainer zijn doorlopende contract in het Giuseppe Meazza had opgezegd. Naar verluidt wilden de Chinese eigenaren minder uitgeven aan nieuwe spelers, wat klaarblijkelijk niet goed viel bij Conte. Er zou bij het opzeggen van het contract zijn afgesproken dat Conte dit seizoen niet bij een andere Serie A-club aan de slag zou gaan, al kan hij wel gewoon in het buitenland aan het werk.

De enkele maanden geleden bij Inter vertrokken Conte werkte eerder al in de Premier League. Tussen 2016 en 2018 stond de coach aan het roer bij Chelsea en in die periode werd de landstitel en FA Cup veroverd. Ondanks de eindzege in het nationale bekertoernooi besloot de leiding van Chelsea om Conte in juli 2018 de laan uit te sturen. Later werd bekend dat Chelsea circa dertig miljoen euro kwijt was aan het afbetalen van de doorlopende contracten van de Italiaanse keuzeheer en zijn technische staf.