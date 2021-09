Jonge voetballer overlijdt na hartstilstand in FA Youth Cup-wedstrijd

Zondag, 5 september 2021 om 17:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:00

De Engelse amateurclub West Bridgford Colts heeft zondag melding gemaakt van het overlijden van jeugdspeler Dylan Rich. De voetballer zakte donderdag in elkaar tijdens een wedstrijd tegen Boston United in de FA Youth Cup. Hij was getroffen door een hartstilstand, werd op het veld behandeld met een defibrillator en werd vervolgens vervoerd naar het Queen's Medical Centre in Nottingham. Drie dagen later is Rich overleden.

De leeftijd van Rich is onbekend, maar gezien hij meedeed aan de FA Youth Cup, gaat het om een jonge speler. Alle deelnemende spelers mochten op 31 augustus maximaal achttien jaar oud zijn. West Bridgford Colts schrijft diepbedroefd te zijn door het tragische nieuws. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn ouders Mike en Anna, zijn zus Lucy en de rest van Dylans familie, vrienden en ploeggenoten. De club wil iedereen bedanken voor de honderden hartverwarmende berichten van de afgelopen dagen."

"De club biedt alle mogelijke steun aan voor de spelers en de medewerkers die zijn geraakt door deze tragische gebeurtenis. Er zijn nu geen woorden meer over en we vragen iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze zware tijd." Meerdere Engelse clubs, waaronder tegenstander Boston United, hebben hun medeleven betuigd op sociale media. De wedstrijd tussen West Bridgford Colts en Boston United werd gestaakt na het incident.