Duel Marokko in Guinee lijkt in het water te vallen door staatsgreep

Zondag, 5 september 2021 om 17:04 • Rian Rosendaal

Het lijkt uitgesloten dat Marokko maandagavond in het kader van de WK-kwalificatie aantreedt tegen Guinee. Het West-Afrikaanse land is momenteel in de ban van een staatsgreep. De Marokkaanse nationale ploeg mag het spelershotel in de hoofdstad Conakry voorlopig niet verlaten. De verwachting is dat de spelers van Marokko Guinee indien dat mogelijk is zo snel mogelijk verlaten.

Alpha Condé (83) is sinds 2010 de de president van Guinee, maar aan zijn heerschappij lijkt snel een einde te komen. Volgens onder meer het AFP wordt Condé momenteel door een speciale eenheid van het leger vastgehouden in Sékoutoureya, het presidentiële paleis van de regeringsleider in Conakry. De soldaten van het Guinese leger scharen zich naar verluidt achter luitenant-kolonel Mamady Doumbouya. In 2011 was er ook een staatsgreep, waarbij zelfs enkele doden vielen. Het lukte de coupplegers destijds echter niet om Condé te verdrijven.

De onrust in Guinee heeft dus ook gevolgen voor Marokko, dat dus zo goed als zeker een streep kan zetten door de ontmoeting van maandagavond. De selectie van bondscoach Vahid Halilhodzic wilde zondag een training afwerken in het Umum Lansana Conté Stadion in Conakry, maar die oefensessie is geschrapt. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de WK-kwalificatiewedstrijd van maandag definitief van de agenda wordt gehaald.

Marokko begon donderdag met een 2-0 overwinning op Soedan aan de kwalificatiereeks op weg naar het WK in Qatar. Halilhodzic besloot om Hakim Ziyech niet op te roepen voor deze interlandperiode vanwege een gebrek aan discipline en inzet. Het leidde al snel tot een furieuze reactie van de middenvelder van Chelsea. "De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!", schreef Ziyech donderdag op zijn Instagram Stories, gevolgd met een clownemoji. "Ziyech toonde geen discipline tijdens de laatste twee wedstrijden", zei Halilhodzic, die eind augustus al bekend had gemaakt dat de aanvallende middenvelder niet tot de Marokkaanse selectie zou behoren.

"Hij zag er niet uit als een speler die met het nationale team strijdt voor WK-kwalificatie", aldus Halilhodzic. "Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen. Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko."