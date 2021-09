Gareth Bale voltooit hattrick op perfect moment en is goud waard voor Wales

Zondag, 5 september 2021 om 16:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:01

Wales heeft op de valreep een overwinning geboekt in de kwalificatiereeks voor het WK. De ploeg van bondscoach Robert Page stevende zondagmiddag af op een gelijkspel tegen Wit-Rusland, maar diep in de blessuretijd maakte Gareth Bale zijn derde en laatste doelpunt: 2-3. Wales, dat aantrad zonder het geblesseerde viertal Aaron Ramsey, Neco Williams, Joe Rodon en George Thomas, komt daardoor op een punt achterstand van nummer twee Tsjechië én heeft een duel minder gespeeld.

De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld in Kazan. Vanwege de instabiele politieke situatie in Wit-Rusland speelt de ploeg thuiswedstrijden in Rusland. In de vijfde minuut mocht Bale voor het eerst aanleggen vanaf elf meter. De aanvaller werd in het zestienmetergebied getorpedeerd door de uitgekomen doelman Sergey Chernik en zocht met succes de rechterhoek uit. Na 28 minuten kreeg ook Wales een penalty van scheidsrechter Giorgi Kruashvili, ditmaal na gevaarlijk spel van Chris Gunter in een duel met Nikolai Zolotov. De Welshe doelman Danny Ward dook de goede kant op, maar kon niet voorkomen dat Vitali Lisakovich raak schoot.

Wéér Gareth Bale! Het is 2-3 in blessuretijd ?? Wales sleept de overwinning weg voor de poorten van de hel in Wit-Rusland ??#ZiggoSport #WCQ2022 #BELWAL pic.twitter.com/U7Sn7nGnCC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 5, 2021

De aanvaller van Lokomotiv Moskou gaf twee minuten later ook de assist bij de 2-1 van Wit-Rusland. Omdat hij aan de aandacht van de onoplettende James Lawrence ontsnapte, kon hij Pavel Sedko bedienen aan zijn linkerzijde. Sedko kon van dichtbij eenvoudig binnenschieten. Halverwege de tweede helft kwam Wales langszij, toen Bale uit een strafschop de rechterhoek vond. De penalty was toegekend nadat Max Ebong in de ogen van de arbitrage Ben Davies in de rug liep. Twee minuten voor tijd schoot Bale naast uit een vrije trap, waardoor Wales puntenverlies leek te gaan oplopen.

Diep in de blessuretijd maakte Bale echter het winnende doelpunt. Invaller Mark Harris liet een grote kans liggen en stuitte van dichtbij op de keeper, waarna Wit-Rusland de bal van de lijn haalde. Uiteindelijk kwam het leer echter terecht bij Bale, die uit de draai de hoek vond; doelman Chernik kreeg zijn hand nog tegen de bal, maar was net niet daadkrachtig genoeg. Zodoende sleepte Wales de overwinning voor de poorten van de hel weg en komt het WK een stapje dichterbij. Woensdag speelt Wales in Cardiff tegen hekkensluiter Estland en zullen opnieuw drie punten gepakt moeten worden.