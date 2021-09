Telstar verliest duel dat Jonker liever wilde verschuiven vanwege Formule 1

Zondag, 5 september 2021 om 16:32 • Yanick Vos

Telstar heeft ook de vijfde competitiewedstrijd van dit seizoen niet weten te winnen. Op bezoek bij MVV Maastricht ging het team van trainer Andries Jonker met 3-0 onderuit. De trainer van Telstar had de wedstrijd liever niet zondagmiddag om 14.30 uur gespeeld, omdat een halfuur later de start van de Grand Prix van Zandvoort op het programma stond en er volgens Jonker daardoor maar weinig aandacht voor de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd zou zijn.

"Ik denk dat je betaald voetbal speelt voor toeschouwers in het stadion en voor kijkers op televisie", zei hij zondagochtend bij ESPN. "En als je van tevoren weet dat die toeschouwers liever naar autorijden kijken en tv-kijkers ook, dan kun je misschien schuiven naar 12.15 uur. Maar dat heeft niemand bedacht." Jonker gaf aan dat hij het ‘verder ook wel goed’ vond. “Want het is enorm ingewikkeld om te verschuiven. Maar ik vind het jammer”, zei de trainer van de club uit IJmuiden.

Mart Remans maakt zijn tweede doelpunt van de dag voor MVV met aardig wat hulp van de keeper van Telstar... ?? pic.twitter.com/RCKgVQFt3N — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2021

MVV zocht de kleedkamer zondagmiddag na 45 minuten spelen met een 3-0 voorsprong op. Na een klein kwartier spelen kwam de thuisploeg op 1-0 via Mart Remans. De aanvaller kapte zijn tegenstander uit en schoot raak in de korte hoek. Niet lang daarna scoorde hij de tweede van de middag. Remans waagde een poging van afstand en werd geholpen door Telstar-doelman Trevor Doornbusch. De sluitpost blunderde opzicht door de bal door zijn benen het doel in te laten rollen.

Jonker greep nog voor rust in. Na 38 minuten spelen haalde hij Sven van Doorm en Tom Overtoom naar de kant ten faveure van Ozan Kökçü en Cas Dijkstra. De wissels hadden niet het gewenste effect, want seconden na de dubbele wisselbeurt tekende Sven Blummel voor de 3-0. Na rust werd het scorebord niet meer in beweging gebracht. Telstar blijft met twee punten hekkensluiter in de competitie; MVV klimt naar de vijfde positie.