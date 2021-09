Boete van 15.000 euro niet uitgesloten voor veldbestormer bij Oranje

Zondag, 5 september 2021 om 15:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:42

De veldbestormer die zaterdagavond een selfie maakte met Memphis Depay moet rekening houden met een stadionverbod en een geldboete. Het is alleen nog niet duidelijk of de eventuele straf door de KNVB of PSV wordt uitgedeeld. De jonge jongen rende in de 89ste minuut van het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Montenegro het veld op en na de foto met Depay rende hij weer richting zijn plaats in het Philips Stadion.

Een actie met mogelijk dure gevolgen, want in het huisreglement van PSV staat dat iemand die zonder toestemming het veld betreedt een boete krijgt van 15.000 euro. Daarnaast volgt een stadionverbod van tien jaar voor het Philips Stadion, terwijl PSV bij de KNVB tevens een landelijk stadionverbod aanvraagt. Het is echter nog onduidelijk of de regels die PSV normaal gesproken hanteert ook van toepassing zijn op thuisduels van Oranje. "Als PSV hierover gaat, dan wordt dat maandag met alle betrokken partijen overlegd", laat een woordvoerder van de club zondag weten in een reactie aan Omroep Brabant.

"Mam, heb je me gezien?!" ?? pic.twitter.com/hkSTx5yYx6 — NOS Sport (@NOSsport) September 4, 2021

De kans is dus aanwezig dat zaterdagavond de reglementen van de KNVB werden gehanteerd in Eindhoven. In dat geval volgt voor de veldbetreder waarschijnlijk een stadionverbod en een boete van maximaal 450 euro. "Iedereen zag hier uiteindelijk de grap wel van in, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen, jong of oud, het veld oplopen tijdens de wedstrijd. Nu is het één jongen en blijft alles onschuldig, maar het kan onveilige situaties opleveren. Daarom zijn hier - in dit geval internationaal - regels voor. Deze zullen voor dit specifieke geval bekeken moeten worden. Daarbij zal zijn leeftijd uiteraard ook meegewogen worden", zo laat de KNVB een dag na de interland van Oranje weten in een verklaring.

Depay blikte na afloop bij de NOS kort terug op het onderonsje met de jonge veldbestormer. ""Ik zag hem al van verre afstand aankomen, ik had me er al op voorbereid", zei de aanvaller van het Nederlands elftal. "Het was geen kindje, maar een jongen van dertien of zo. Je weet dat het niet hoort. Maar ja, als hij daar dan is... Dan maak ik ook een foto." Daarna sommeerde Depay de jonge fan om snel terug te gaan naar de tribunes door hem een duwtje mee te geven.