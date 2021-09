Veelbesproken fax van Messi aan Barcelona lekt jaar later alsnog uit

Zondag, 5 september 2021 om 15:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:35

De veelbesproken fax waarmee Lionel Messi vorig jaar augustus een vertrek bij Barcelona probeerde te forceren is op straat komen te liggen. Mundo Deportivo publiceert zondag het schrijven van de aanvaller naar het bestuur van de Catalanen, al is niet duidelijk hoe de fax in bezit is gekomen van de Spaanse krant. Messi bleef Barcelona uiteindelijk nog een seizoen trouw, voordat hij de overstap maakte richting Paris Saint-Germain.

Messi stond medio 2020 op een kruispunt in zijn loopbaan bij Barcelona. Zijn contract liep door tot na afloop van het seizoen 2020/21, maar er was een bepaling opgenomen waarin stond dat hij de club voor 10 juni om ontbinding van zijn contract kon vragen. In dat geval zou Messi het Camp Nou transfervrij kunnen verlaten. De Argentijnse sterspeler stuurde de fax op 24 augustus om 18.19 uur, zoals is te lezen in de publicatie van Mundo Deportivo. Messi stuurde aan op een vertrek na de beschamende 8-2 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League van tien dagen daarvoor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De beroemde fax die Lionel Messi aan toenmalig Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu stuurde.

Barcelona verleende geen medewerking en wees Messi er duidelijk op dat de deadline van 10 juni allang verlopen was. De aanvaller was een andere mening toegedaan en stelde in de fax dat hij vanwege de coronapandemie en de gevolgen daarvan nog op tijd was. De voetbalwereld lag enkele maanden stil en de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern (0-1) werd pas op 23 augustus afgewerkt. Een dag later kwam Messi met de mededeling dat hij Barcelona wilde inruilen voor een andere club.

Messi diende het verzoek in om Barcelona op 30 augustus te kunnen verlaten, zodat hij met een transfervrije status een andere werkgever zou kunnen uitzoeken. Zijn vertrekwens was dagenlang het belangrijkste sportnieuws in Spanje en daarbuiten. Op de sociale media werd er hevig gediscussieerd over de fax die Messi naar de Barcelona-leiding had gestuurd. Er verschenen op verschillende plaatsen foto's van de betreffende fax, maar dat bleek allemaal nep te zijn. De echte fax is dus ruim een jaar later in handen gekomen van de redactie van Mundo Deportivo.

Ansu Fati neemt bij Barça legendarisch nummer over van Messi

Inmiddels is bekend wie het shirt met nummer 10 van Lionel Messi bij Barcelona overneemt. Lees artikel

Op 4 september maakte Barcelona na een turbulente periode bekend dat Messi er nog een jaar aan zou vastplakken in de selectie van trainer Ronald Koeman. Eerder deze zomer bereikten beiden partijen zelfs een akkoord over contractverlenging. Vanwege de lastige situatie op financieel gebied kon Barcelona echter niet voldoen aan de regels van LaLiga, waarna Messi koos voor een nieuw avontuur bij PSG.