Ronald Koeman baart opzien met tweet over Peppa Pig

Zondag, 5 september 2021 om 14:55 • Laatste update: 16:16

Ronald Koeman heeft zondagochtend opzien gebaard met een video die hij deelde op Twitter. De trainer van Barcelona deelde op het platform een link van een YouTube-filmpje vol met afleveringen van het kinderprogramma Peppa Pig. Naar alle waarschijnlijkheid werd de link per ongeluk geplaatst, daar de tweet inmiddels is verwijderd.

Koeman plaatst rondom wedstrijden regelmatig foto’s en reacties op Twitter. Zondagochtend toonde hij zijn volgers een link naar een filmpje van de Britse animatieserie Peppa Pig. Mogelijk zocht Koeman de video op voor een van zijn drie kleinkinderen en plaatste hij de link op Twitter.

Meerdere van de volgers van Koeman op Twitter grappen dat Riqui Puig, die voor de gelegenheid Peppa Puig wordt genoemd, wellicht het account van Koeman heeft gehackt. Dat komt mede doordat de aflevering waar op het Twitter-account van Koeman naar wordt gelinkt gaat over een mol. Puig kreeg in de voorbereiding op vorig seizoen van de Nederlandse trainer te horen dat hij op zoek kon naar een nieuwe club, omdat hij niet veel aan spelen zou toekomen. Dat gesprek kwam al snel in de media terecht, waarna Koeman Puig volgens El País voor het oog van de complete selectie ervan beschuldigde dat hij zou lekken naar de pers. Ook dit seizoen komt Puig niet in de plannen van Koeman voor. Desondanks heeft de 22-jarige middenvelder er de afgelopen transferperiode voor gekozen om niet te vertrekken.