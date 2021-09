Ajax-aankoop Daramy na 45 minuten gewisseld: ‘Hij leek een jeugdspeler’

Zondag, 5 september 2021 om 14:18 • Laatste update: 14:33

Mohamed Daramy heeft zaterdagavond geen goede indruk gemaakt in zijn tweede interland voor Denemarken. De buitenspeler, die voor dertien miljoen euro de overstap maakt van FC Kopenhagen naar Ajax, werd na 45 minuten spelen gewisseld in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Faeröer. Deense media zijn kritisch over het optreden van de negentienjarige buitenspeler, terwijl bondscoach Kasper Hjulmand onthulde waarom hij Daramy in de rust verving.

Daramy maakte afgelopen woensdag zijn debuut in de nationale ploeg van Denemarken tegen Schotland (2-0 winst). Hjulmand beloonde de buitenspeler zaterdagavond met zijn basisdebuut in en tegen Faeröer. De bondscoach voerde liefst negen wijzigingen op ten opzichte van het duel met Schotland. Net als Daramy maakte ook Rasmus Nissen Kristensen zijn basisdebuut.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de eerste helft zat de wedstrijd er voor zowel Daramy als Kristensen bij een 0-0 stand al op. Vlak voor rust liep Daramy tegen een gele kaart aan voor vasthouden. “Wie weet wat er nog had kunnen gebeuren als hij ineens te laat zou komen. Ik twijfelde, want ik wist niet wat de grens was voor de scheidsrechter. Ik twijfelde daarom om hem te laten staan. Hij kwam er ook niet echt doorheen”, zei de bondscoach na afloop.

Het Deense BT gaf Daramy, pas voor het eerst bij de Deense selectie, in de beoordeling slechts één van de zes mogelijke sterren. “Daramy had zijn drie fantastische weken moeten bekronen door een paar backs van Faeröer dol te draaient. In plaats daarvan beleefde Daramy een saai debuut en leek hij iets te vaak op een jeugdspeler”, zo klinkt de kritische beoordeling.

De complete Deense ploeg kan op veel kritiek werken vanuit eigen land. De halvefinalist van het afgelopen EK had veel moeite om te scoren in Faeröer. Pas vijf minuten voor tijd tekende Jonas Older Wind voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller van FC Kopenhagen voorkwam daarmee een blamage en het eerste puntenverlies van Denemarken in de WK-kwalificatie. Het team van Hjulmand staat na vijf wedstrijden met vijftien punten aan kop in Groep F.