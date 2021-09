Louis van Gaal laat Quinten Timber meetrainen met Oranje

Zondag, 5 september 2021 om 12:37 • Yanick Vos • Laatste update: 13:02

Quinten Timber staat zondag op het trainingsveld met het Nederlands elftal. De broer van Oranje-international Jurriën Timber is door bondscoach Louis van Gaal voor een training bij de groep gehaald. Van Gaal wil zondag een oefenvorm uitvoeren waarbij een extra speler nodig is en de keuze is gevallen op de middenvelder van FC Utrecht, die wordt overgeheveld van Jong Oranje.

De twintigjarige Timber was al aanwezig in Zeist bij Jong Oranje. “Daar was hij de beste. En we doen vandaag een oefenvorm waarbij we een extra speler nodig hebben”, zo wordt Van Gaal geciteerd door Maarten Wijffels, verslaggever van het Algemeen Dagblad. Timber staat zondag niet met alle Oranje-internationals op het trainingsveld. Alleen de reserves trainen zondag buiten. De basisspelers die zaterdagavond met 4-0 wonnen van Montenegro herstellen in de gym.

De training wordt zondag geleid door assistent-bondscoach Henk Fraser. Virgil van Dijk (rust) en Daley Blind (geschorst) kwamen zaterdag niet in actie en verschenen daarom met de reserves op het trainingsveld. Van Gaal verklapte zaterdag na de zege op Montenegro al dat Van Dijk tegen Turkije terugkeert in de basis.