Memphis Depay krijgt veel lof voor ‘nabespreking’ met zieke fan

Zondag, 5 september 2021 om 10:27 • Yanick Vos • Laatste update: 10:50

Memphis Depay heeft veel lof ontvangen naar aanleiding van een foto die na de wedstrijd tussen Nederland en Montenegro (4-0) op sociale media verscheen. De aanvalsleider van Oranje is op de foto te zien in gesprek met een zieke Oranje-supporter, die dankzij Stichting Ambulance Wens Nederland een bezoek kon brengen aan het Philips Stadion. “Even nabespreking doen. Mooi man”, schrijft Neal Petersen, wiens foto goed ontvangen wordt op Twitter.

“Geweldig mens, Memphis. Niet alleen om dit. Hij heeft het hart op de juiste plek”, schrijft een twitteraar. Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, schrijft op het platform dat hij het mooi vindt dat er veel aandacht voor de foto is. “Natuurlijk dankzij Memphis Depay, maar ook dankzij Jan van Geffen en Riny Pasmans. Twee mannen die ook bij PSV al jarenlang belangrijk werk op de achtergrond verrichten.”

Even nabespreking doen. Mooi man. pic.twitter.com/HaWVw1NIup — Neal Petersen (@nealpetersen) September 4, 2021

Depay was zaterdagavond met twee doelpunten belangrijk voor Oranje. Hij verdiende een strafschop en schoot vervolgens zelf raak vanaf elf meter. De Barcelona-aanvaller tekende ook voor de 2-0. De eindstand werd bepaald door treffers van Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo. Depay kwam in de tweede helft ook op opvallende wijze in beeld toen een jonge supporter het veld op rende en met de speler op de foto ging.