Kraay jr. ziet het somber in voor lieveling: ‘Van Gaal zal zo blijven spelen'

Zondag, 5 september 2021 om 09:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:55

Davy Klaassen zag het Nederlands elftal zaterdagavond in het WK-kwalificatieduel met Montenegro (4-0) als een diesel op gang komen. De middenvelder kreeg eerder deze zomer op het EK geen minuut speeltijd van de toenmalige bondscoach Frank de Boer. Onder Van Gaal was Klaassen echter basisspeler tegen zowel Noorwegen als Montenegro.

“Hij laat me denk ik op mijn favoriete positie spelen”, zei Klaassen na afloop over zijn aanvallende rol op het middenveld. “In ieder geval op de positie waar ik het liefst speel.” De middenvelder zag hoe Oranje in de openingsfase onvoldoende druk kon zetten. “Toen dat wel lukte, zijn we nauwelijks meer in de problemen gekomen. Behalve dan met die twee terugspeelballen”, doelde hij op de passes van Tyrell Malacia en Stefan de Vrij waaruit uiteindelijk geen tegendoelpunt viel.

Klaassen.. KLAASSEN! Op de kruising. Het beste moment van Oranje tot nu toe.#NEDMON pic.twitter.com/Xe8GtOu6vk — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021

“Nu moeten we er dinsdag tegen Turkije weer staan. Dan kunnen we de koppositie van de poule van hen overnemen.” De kans is groot dat Klaassen, die tegen Noorwegen de 1-1 maakte en zaterdag keihard op de lat kopte, in Johan Cruijff ArenA wederom aan het startsignaal verschijnt. Daar is Ryan Gravenberch, een van de lievelingsspelers van Hans Kraay jr., de dupe van. De jongeling deed op het EK 106 minuten mee tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië, maar wacht nog op zijn eerste minuten onder Van Gaal.

“Zolang Van Gaal met de punt naar achteren speelt, is er geen plek voor Gravenberch”, analyseerde Kraay jr. zaterdagavond bij ESPN. De analyticus vraagt zich af of daar wel verandering in gaat komen. “Misschien gaat hij in de grote wedstrijden wel met twee controleurs spelen en Georginio Wijnaldum op tien. Dan kan hij wel weer in aanmerking komen.” De vraag is wanneer Oranje weer wedstrijden tegen grote landen gaat spelen. “Tegen Turkije? Ik denk dat Van Gaal alles wel zo zal houden.”

Kraay jr. voorziet dat Virgil van Dijk tegen Turkije terugkeert tegen Turkije, iets wat Van Gaal na afloop ook al bevestigde. “En hij zal moeten kiezen tussen Tyrell Malacia en Daley Blind. Ik denk dat hij voor Blind gaat kiezen. Ik denk dat hij het systeem hetzelfde laat. Van Gaal zal niet gaan rommelen. Als de tijd rijp is, als we gekwalificeerd zijn, dan gaat-ie het 5-3-2-systeem weer introduceren.”