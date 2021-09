Kranten genieten na van Oranje: ‘Het was eindelijk weer zijn avond’

Zondag, 5 september 2021 om 08:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:52

De overwinning van het Nederlands elftal op Montenegro (4-0) in de WK-kwalificatie is goed ontvangen door de Nederlandse media. Het team van bondscoach Louis van Gaal voldeed daarmee aan de voorwaarde om komende dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije, dat het eerste duel met 4-2 won en nu een punt meer heeft, de koppositie in de groep te kunnen grijpen. “Het goede nieuws voor Van Gaal was, dat Memphis Depay - Georginio Wijnaldum weer terug was als beslissende tandem”, zo schrijft De Telegraaf.

Depay nam de eerste twee treffers voor zijn rekening en nummer drie kwam voor rekening van Wijnaldum. “De door Van Gaal gewenste verbeterde uitvoering legde Oranje op de mat tegen Montenegro. Er werd aangevallen in een hoger tempo en met meer creativiteit, terwijl de Montenegrijnse uitbraken overtuigend in de kiem werden gesmoord met opnieuw een prima rol voor Stefan de Vrij. (...) Het Nederlands elftal toonde na de uitschakeling op het EK en de stroeve vertoning tegen Noorwegen tekenen van herstel.”

“Dinsdag tegen Turkije moet het Nederlands elftal laten zien of dat doorgetrokken kan worden richting de eerste plek in de groep”, benadrukt De Telegraaf. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het zaterdag ‘eindelijk weer eens de avond van Memphis Depay bij Oranje was’. "In het Eindhovense stadion waar hij doorbrak als tiener, in zijn zeventigste interland, zette Memphis het Nederlands elftal op koers tegen een stug Montenegro. Eerst door slim een strafschop te versieren én die zelf te benutten.”

“Daarna door hard raak te schieten in de korte hoek, na dik een uur spelen, in een fase waarin Oranje het zichzelf onnodig moeilijk dreigde te maken.” De ruime winst op Montenegro verbloemde volgens Sjoerd Mossou ook enigszins dat het spel van Oranje lange tijd moeizaam was geweest. “Lachend vierde Van Gaal het feestje mee aan de zijlijn, in de wetenschap dat het Nederlands elftal stilaan wat vorm begint te krijgen.”

“Op een zomerse avond in Eindhoven had Oranje vooral snoeiharde schoten van Memphis Depay nodig om afstand te nemen van het modale Montenegro (4-0)”, zo valt bij de Volkskrant te lezen. “Depay, speels, effectief, technisch begaafd en vaak met verrassende ingevingen, schoot wel erg hard zaterdag. (...) Memphis roept in den lande wel eens aversie op, omdat hij risico neemt en de bal vaker dan menigeen lief is verspeelt.”

Memphiiissss...!! 2-0 ?? Memphis Depay neemt Oranje op sleeptouw, zijn tweede van de avond.#NEDMON pic.twitter.com/Xn1dQ3c8JI — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021

“Als hij zijn dag heeft, is het een genot om hem te aanschouwen”, benadrukt Willem Vissers. “Voetbal is een teamspel, maar gelukkig zijn daar nog voetballers die iets durven, die ideetjes hebben en ze durven uitvoeren, die creatief zijn. De spits liet zich veelvuldig zakken om de bal te halen, hij week uit naar de vleugels en werkte voor drie.” De journalist vindt dat er ‘best veel positiefs te melden is’. “De strijdvaardigheid en aanvalslust van het elftal van bondscoach Louis van Gaal. De op enkele slordigheden na redelijk solide defensie met Matthijs de Ligt in plaats van Virgil van Dijk (rust).”

“Het op één vreselijke bal na best fijne debuut van linksachter Tyrell Malacia, de dribbels van Depay en de soevereine spelbepaler Frenkie de Jong, het verbeterde spel van Steven Berghuis, de werklust en loopkracht van Davy Klaassen, het opkomen van de vleugelverdedigers. Met de instelling is sowieso weinig mis. De vonk sloeg ook over naar het publiek, dat hoorbaar blij was om weer een uitje te hebben.” Ook volgens Trouw was het Depay die Oranje tegen Montenegro over de drempel hielp. “Door Nederlandse voetbalfans wordt hij regelmatig verguisd. Maar in het stadion waar hij als speler van PSV profvoetballer werd, liet Depay zaterdagavond zien welke waarde hij kan hebben voor de nationale ploeg.”