‘Razendsnelle’ Malacia krijgt schrik van zijn leven: ‘Dat mag gewoon niet’

Zondag, 5 september 2021 om 07:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:05

Tyrell Malacia maakte zaterdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (4-0). De verdediger van Feyenoord was na afloop ‘redelijk tevreden’ over zijn eerste interland, maar wist ook dat het duel heel anders had kunnen aflopen als zijn slippertje na rust was afgestraft. Een foutieve terugspeelbal van Malacia werd opgepikt door Stefan Mugosa, die echter een hopeloos schot produceerde.

Malacia sloeg zijn handen meteen voor zijn gezicht toen hij zag dat de bal richting Mugosa ging. “Ik raak die bal verkeerd, zo in de voeten van de tegenstander”, vertelde Malacia aan de NOS. “Dat mag gewoon niet gebeuren. Gelukkig gaat die bal er niet in, anders wordt het misschien een heel andere wedstrijd. Als je die spits de bal in de tribune ziet schieten ben je wel opgelucht, ja.”

Malacia.. MALACIA! ?? Dat was een rampzalig debuut geweest voor de Feyenoord-back. Maar hij komt met de schrik vrij.#NEDMON pic.twitter.com/wTZksBwCFe — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021

Het team van bondscoach Louis van Gaal maakte niet veel later de 2-0 via Memphis Depay en won uiteindelijk met ruime cijfers. “Het was heel mooi om mijn debuut te maken. Hier kijk je heel je leven naar uit en ik ben blij dat ik hier mag staan. Ik ben redelijk tevreden: er waren wel een paar kleine momenten die beter konden. Maar ik ben vooral heel blij dat ik mijn debuut heb mogen maken.”

Malacia weet niet of hij komende dinsdag, wanneer Turkije op bezoek komt in Amsterdam, ook weer in de basis staat. Hij was zaterdag de vervanger van de geschorste Daley Blind. “Ik train gewoon goed en je probeert de keuze zo moeilijk mogelijk te maken. Uiteindelijk neemt de trainer de beslissing en ik zie wel wat er gebeurt.” Rafael van der Vaart zag de nodige kwetsbaarheden bij Oranje, zeker in het begin van de tweede helft. “Je hebt drie grote fouten, maar die spits hield zeker niet van cadeautjes uitpakken. Het was echt ongelooflijk”, vertelde de oud-voetballer na afloop bij de NOS.

Collega-analyticus Pierre van Hooijdonk zag ‘de hele achterhoede in de fout gaan’. “Dat komt je tegen een betere tegenstander gewoon heel duur te staan. Ik denk dat die spits van Montenegro eigenlijk de voorstopper was aan zijn afronding te zien. Malacia leverde een bal zo in, Denzel Dumfries ging in de fout, Matthijs de Ligt leverde een bal zo in en Stefan de Vrij had een veel te kort terugspeelballetje."

Van Hooijdonk was te spreken over Malacia. “Hij begon heel veilig. In het begin zocht hij zelden of nooit de overlap met Cody Gakpo. Dat deed hij op het einde van de eerste helft wel meer. Naarmate de wedstrijd vorderde vond ik hem steeds sterker worden, buiten dat ene momentje. Hij is razendsnel. Dat is wel heel prettig als je verdediger bent. Fysiek is niet zijn sterkste punt, maar hij schuwt het duel niet."