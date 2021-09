Memphis Depay blikt terug op memorabel moment met veldbestormer

Zondag, 5 september 2021 om 00:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Een van de meest besproken momenten van de wedstrijd tussen Nederland en Montenegro (4-0) was het jongetje dat in de slotfase het veld van het Philips Stadion bestormde om een selfie te maken met Memphis Depay. Hoewel de spits van Oranje de actie niet toejuicht, gunde hij het jongetje wel een foto. Voor de camera's van de NOS blikt Depay terug op het moment.

"Ik zag hem al van verre afstand aankomen, ik had me er al op voorbereid", zegt Depay. "Het was geen kindje, maar een jongen van dertien of zo. Je weet dat het niet hoort. Maar ja, als hij daar dan is... Dan maak ik ook een foto." Daarna sommeerde Depay de jonge fan om snel terug te gaan naar de tribunes door hem een duwtje mee te geven.

Het deed Depay denken aan het incident rond Virgil van Dijk, die woensdag na afloop van de wedstrijd tegen Noorwegen (1-1) tijdens zijn interview plotseling een supporter op zich af kreeg. Van Dijk duwde de fan van zich af. "Dit is heel anders dan wat er vorige wedstrijd gebeurde bij Virgil", vindt Depay. "Als er nu iemand bij mij in mijn dode hoek komt lopen, dan heb ik ook zoiets van: yo, even afstand. Ik denk dat je die twee situaties wel anders moet beoordelen, dan iemand die je al van ver ziet aankomen. Dat is een ander moment."