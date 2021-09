Kraay jr.: ‘Al die bondscoaches van Oranje moeten eens van hem afblijven’

Zondag, 5 september 2021 om 00:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:14

Denzel Dumfries moet niet meer uit de basis van het Nederlands elftal verdwijnen, zo oordeelt Hans Kraay jr. De analyticus van ESPN was afgelopen week na de 1-1 tegen Noorwegen nog kritisch over ‘het gebrek’ aan backs, daar de vleugelverdedigers voortdurend op de helft van de tegenstander stonden. Kraay jr. was zaterdagavond echter tevreden over hoe Tyrell Malacia en met name Dumfries hun taken uitvoerden.

“De backs tegen Noorwegen waren geen backs, ze stonden hoog”, verwees Kraay jr. naar Jurrien Timber en Daley Blind. “Maar vandaag waren de backs back. Eerst verdedigen en dan pas naar voren. Dumfries staat met een vrolijke kop op het veld, met dynamiet op zijn rug en dan gaat-ie los. Je weet van tevoren dat hij niet de meest verfijnde techniek heeft, maar hij legt de ballen terug en hij is op tijd terug.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jan Joost van Gangelen vroeg Kraay jr. of Dumfries, die zaterdag zijn 25e interland speelde, dus komende dinsdag ook aan het startsignaal tegen Turkije moet verschijnen. “Al die bondscoaches moeten eens van hem afblijven”, antwoordde de analyticus op serieuze toon. “In twintig interlands heeft Ronald Koeman elf keer een andere rechtsback opgesteld dan Dumfries. Dwight Lodeweges koos twee keer voor Hans Hateboer. Frank de Boer heeft Dumfries het meest gebruikt, maar ook vijf keer gepasseerd.”

“Daar moeten ze mee stoppen, Dumfries is onomstreden”, benadrukte Kraay jr. Ook bondscoach Louis van Gaal was na afloop erg te spreken over de wijze waarop zijn keuze voor Dumfries ten koste van Timber had uitgepakt. Met name Steven Berghuis profiteerde van de aanwezigheid van de rechtsback, vond Van Gaal. “Door de wissel die ik heb toegepast met Dumfries, kregen we een lopende rechtervleugelverdediger erbij. Daardoor kon Berghuis makkelijker spelen, want hij kreeg nu een extra keuze.”