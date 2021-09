Van Gaal verklapt alvast wijziging in basisopstelling tegen Turkije

Zaterdag, 4 september 2021 om 23:51 • Dominic Mostert

Virgil van Dijk keert dinsdag terug in de basiself van het Nederlands elftal. Louis van Gaal verklapt zaterdagavond na de 4-0 overwinning op Montenegro dat hij tegen Turkije een basisplaats zal inruimen voor de verdediger. Het is het enige tipje van de sluier dat Van Gaal oplicht tijdens de persconferentie. De wedstrijd tegen Turkije is belangrijk in de strijd om de groepswinst en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK.

"Van Dijk komt terug tegen Turkije", verklapt de bondscoach van Oranje op de persconferentie na afloop. "Hij is de aanvoerder van de ploeg, dus dat is niet zo moeilijk." Tegen Montenegro vormden Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt het centrale verdedigingsduo van Oranje. Het kan zijn dat een van de twee verdedigers moet plaatsnemen op de bank, maar Oranje zou ook met een driemansverdediging kunnen spelen in de Johan Cruijff ArenA.

Tegen Montenegro zat Van Dijk negentig minuten op de bank. Van Gaal wilde geen risico nemen, daar zijn aanvoerder net is hersteld van een zware knieblessure. Omdat Van Dijk woensdag al in actie kwam tegen Noorwegen (1-1), kreeg hij rust tegen Montenegro. In Oslo vormde Van Dijk een centraal duo met De Vrij; De Ligt was geschorst voor die wedstrijd.

Van Gaal zei tegen de NOS overwegend tevreden te zijn over de wedstrijd. "We begonnen ontzettend slecht, maar waren uiteindelijk wel zorgvuldiger dan tegen Noorwegen", gaf hij aan. "In Noorwegen begonnen we goed, maar was het spel over de hele wedstrijd gezien niet heel goed. Vandaag waren de zeventig minuten na de openingsfase wél goed. We hebben Montenegro helemaal weggespeeld. We hebben weinig tijd gehad en moeten elkaar nog steeds goed leren kennen, maar als je zo’n verdedigende ploeg tóch met 4-0 kan verslaan, geeft dat een boost naar de volgende wedstrijd."