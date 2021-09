Kraay jr. herkent bij Oranje iets van Ronaldo en Romário: ‘Hij heeft dat ook'

Zaterdag, 4 september 2021 om 23:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:58

Hans Kraay junior is zeer te spreken over het optreden van Memphis Depay. De spits van Oranje was in het WK-kwalificatieduel met Montenegro (4-0) goed voor twee doelpunten. Zowel met de benutte strafschop als met het rake schot in de korte hoek maakte de spits van Barcelona een uitstekende indruk op de analyticus, die overigens wel van mening is dat Depay ‘in zijn kracht moet blijven’.

Hij zag onder meer hoe Memphis Depay in de eerste vijftien minuten niet in de spits bleef staan. “Maar als hij daar is... Natuurlijk kunnen mensen wel eens boos op hem zijn, dat-ie daar slecht is, maar in de laatste elf kwalificatieduels heeft hij tien doelpunten gemaakt. Dat zijn niet zomaar goals. Als je de penalty zó binnenschiet... Het is gewoon een kanonskogel. Ik denk dat hij hem heel bewust net een beetje met zijn buitenkant raakt”, zegt Kraay jr. glunderend tijdens de nabeschouwing op ESPN.

De analist zag hoe Depay ‘in de drukte’ tegen zowel Noorwegen als Montenegro de bal wilde zoeken zodra hij deze niet had. “Dan moet je als trainer zeggen: ‘Dat moet je niet doen’. We hebben je daar nodig. Daar moet je gevaarlijk zijn. Tegen landen als Duitsland en Frankrijk is het voor hem makkelijker, dan kan hij wel rondzwerven en zoeken. Ondanks het feit dat hij de bal eerst ging zoeken, is hij toch weer bepalend geweest op de momenten dat hij bepalend moest zijn. We hebben niet van een wereldland gewonnen, maar hij heeft toch wel mooie dingen laten zien.”

Terwijl Kraay jr. de beelden te zien krijgt van het tweede doelpunt van Depay, herinnert hij zich een gesprek met een collega-analist. “Ik heb het er met Arnold Bruggink wel eens over gehad: Romario en Ronaldo hebben een hele korte uithaal. En dit is ook een hele korte uithaal”, refereert Kraay aan de tweede treffer van Depay. Normale spitsen hebben eerst een ‘achterzwaai’, maar het is bij hem echt ‘tik’. Hij heeft toch wel hele mooie dingen”, besluit de analyticus.