Toegezongen Van Gaal kiest uitblinker: ‘Ik durf hem bijna niet te noemen’

Zaterdag, 4 september 2021

Louis van Gaal ziet Memphis Depay als de uitblinker van het Nederlands elftal tegen Montenegro (4-0). De aanvaller opende de score uit een strafschop die hij zelf verdiende, waarna hij ook de 2-0 voor zijn rekening nam. Ook Frenkie de Jong speelde in de ogen van de bondscoach een uitstekende wedstrijd. Oranje zette dankzij de overwinning een belangrijke stap richting het WK 2022.

Van Gaal werd tijdens het interview met de NOS toegezongen door overgebleven supporters die langs het veld stonden. Hij gebaarde richting de fans dat hij de interviewer niet kon verstaan, waarna de fans ophielden. Na het duel met Noorwegen (1-1) van woensdag werd Stefan de Vrij door Van Gaal genoemd als uitblinker en ditmaal was dat iemand anders. “In mijn ogen was dat, ik durf hem bijna niet te noemen, Memphis Depay.”

Van Gaal leek met zijn opmerking te refereren aan de persconferentie van vrijdag, toen hij door Valentijn Driessen werd gevraagd waarom Ronald Koeman de enige trainer is die Depay aan het voetballen krijgt. "Als jij al na één wedstrijd conclusies wil trekken, dat is aan jou. Dat is niet aan mij", zei Van Gaal toen in een vraaggesprek met Valentijn Driessen. Zaterdagavond lichtte hij niet alleen de goals, maar ook de werklust van Depay uit.

“Het is ongelooflijk wat hij heeft gelopen. Ik denk dat hij wel elf kilometer heeft gelopen. Dat doen niet veel spitsen”, gaf de bondscoach aan. “Frenkie de Jong heeft ook heel goed gespeeld. Het was een andere Frenkie de Jong dan tegen Noorwegen.” Tegen Noorwegen koos Van Gaal ervoor om Steven Berghuis in de pauze te wisselen, maar ditmaal mocht de rechtsbuiten de hele wedstrijd blijven staan. Het spel van Berghuis kon hem bekoren.

“Wij hebben aan de rechterkant niet een schaduwspeler voor Berghuis”, legde Van Gaal uit. “Dat is ons probleem. We zitten mager in de vleugelspelers. Berghuis is gewoon de beste rechtervleugelspeler, die binnendoor kan met zijn linkerpoot. Door de wissel die ik heb toegepast met Denzel Dumfries op de plaats van Jurriën Timber, hadden we ook een lopende rechtervleugelverdediger, waardoor Berghuis makkelijker kon spelen.”

Berghuis kende wel een moeilijke start tegen Noorwegen. Hij had moeite zijn man te passeren aan de zijlijn en zijn breedtepasses misten de juiste richting. Gaandeweg de wedstrijd kwam Berghuis echter beter voor de dag, Van Gaal wilde hem niet opnieuw wisselen. “Je moet spelers ook vertrouwen geven. Ik had hem in de eerste wedstrijd al gewisseld, dus dan kun je niet weer wisselen. Maar ik vind dat Berghuis over het geheel een goede wedstrijd heeft gespeeld.”