Van der Vaart licht briljante actie van ‘wereldklasse’ uit: ‘Dit heb je nodig’

Zaterdag, 4 september 2021 om 23:11 • Jeroen van Poppel

Rafael van der Vaart beschouwt Memphis Depay als de absolute uitblinker van Oranje tegen Montenegro (4-0 winst). De analist van de NOS weet dat de spits van het Nederlands elftal vaak bekritiseerd wordt en breekt daarom een lans voor hem. "Anderen hebben vaak kritiek, en dat komt ook een beetje door zijn houding", weet Van der Vaart.

Depay was belangrijk door de eerste twee doelpunten te maken. "Ik ben fan van hem", vervolgt Van der Vaart. "Hij creëert voor ons, altijd en in elke wedstrijd. Vandaag heb ik weer momenten gezien van de 'oude' Memphis, of de Memphis van Barcelona. Wij hebben zo'n speler nodig. Hij creëert kansen, geeft voor en is altijd bezig: hij is ook niet iemand die lui is." Van der Vaart licht de individuele actie van Depay uit waarmee hij een strafschop versierde, door handig weg te draaien bij zijn directe tegenstander. "Deze actie is gewoon wereldklasse. Natuurlijk niet slim gedaan van die verdediger, maar die actie heb je wel nodig."

Depay.. PENALTY!



Prachtige beweging. De bal gaat op de stip.#NEDMON pic.twitter.com/spffYBPYyy — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021

Van der Vaart vindt dat er iets milder naar Depay gekeken mag worden. "Je moet hem gewoon een beetje laten gaan. Ik begrijp dat heel veel mensen zich doodergeren, maar ik niet. Als hij er niet was geweest, wie moet het dan doen?", aldus de oud-middenvelder, die bijval krijgt van Pierre van Hooijdonk. "Dat is nou juist datgene wat het is: als hij er niet is, en afgelopen wedstrijd tegen de Noren was hij er niet, dan zie je dat meteen terug in het resultaat."

"Dan mag er ook kritiek komen", vindt Van der Vaart. "Dat is nou eenmaal zo, als je de beste bent dan krijg je ook kritiek. Maar ik vind wel dat als hij zo speelt als vandaag, dan moeten we dat ook zeggen." Ook Louis van Gaal spreekt na afloop vol lof over Depay. "In mijn ogen, ik durf het haast niet te zeggen, was de uitblinker Memphis Depay", aldus de bondscoach. "Het is ongelofelijk wat hij heeft gelopen. Ik denk dat hij wel elf kilometer heeft gelopen."

Ook de drie minste spelers van Oranje scoren een voldoende in Eindhoven