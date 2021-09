Gehavend Frankrijk loopt wederom averij op in WK-kwalificatiereeks

Zaterdag, 4 september 2021 om 22:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:52

Frankrijk is er voor de tweede keer op rij niet in geslaagd te winnen in de WK-kwalificatiereeks. Op bezoek bij Oekraïne keek de gehavende ploeg van Didier Deschamps halverwege aan tegen een achterstand, die na rust niet meer kon worden omgezet in een overwinning: 1-1. Afgelopen woensdag kwamen de Fransen ook al niet verder dan een gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina (1-1), al heeft men met negen punten de koppositie in Groep D nog altijd in handen. Finland volgt op de tweede plek met vijf punten, net voor Oekraïne dat hetzelfde puntenaantal vergaarde maar een minder doelsaldo heeft.

Karim Benzema en Raphaël Varane waren de meest opvallende afwezigen bij les Bleus. Beide namen zijn niet ongeschonden uit de ontmoeting met Bosnië en Herzegovina gekomen en zij werden vervangen door Anthony Martial en Kurt Zouma. Kylian Mbappé reisde daags na het eerdere gelijkspel al terug naar Parijs vanwege een, op het oog, lichte kuitblessure. Thomas Lemar, afgelopen woensdag nog basisspeler, bleef achter in het hotel met buikkrampen en zijn honneurs werden waargenomen Aurélien Tchouaméni.

Magnific ?? Frankrijk komt op een 1-0 achterstand door een heerlijke uithaal van Mykola Shaparenko ? Weten de Fransen zich in de tweede helft terug te knokken? ??#ZiggoSport #WCQ2022 pic.twitter.com/bSpjmFjJGB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 4, 2021

In de openingsfase van de ontmoeting golfde het duel op en neer, maar grote, uitgespeelde mogelijkheden lange tijd uitbleven. De eerste serieuze kans ontstond pas na een klein halfuur spelen voor Antoine Griezmann, die na een teruglegbal van Martial rakelings naast schoot. Namens Oekraïne was Ilya Zabarnyi die voor het eerst in de buurt van een treffer kwam. Doelman Hugo Lloris tikte de bal na een scherpe corner voor de voeten van de centrumverdediger; ook hij kreeg het leer echter niet tussen de palen.

Op slag van rust viel de openingstreffer alsnog. Martial verzuimde oog in oog met doelman Andriy Pyatov de score te openen, waarna de Oekraïeners in de omschakeling wel trefzeker waren. Mykola Shaparenko, die nog nooit scoorde in namens de nationale ploeg, kreeg de bal voor zijn voeten op circa twintig meter van Lloris en had een voortreffelijke uithaal in huis: 1-0. Vijf minuten na rust stelden de Fransen orde op zaken. Nadat Adrien Rabiot een voorzet van Kingsley Coman met het hoofd verlengde werd Martial in stelling gebracht. De spits schoof het leer in de linkerbenedenhoek binnen: 1-1.

In het restant van de wedstrijd hoopte Frankrijk tweede keer puntenverlies op rij te voorkomen. Onder meer op aangeven van de inmiddels ingevallen Benzema beproefde Martial nog zijn geluk; de voorsprong vond hij echter niet. Ook Coman en Moussa Diaby kwam nog dicht bij de 1-2, maar door het gebrek aan scherpte en fortuin in de afronding bleef een nieuwe Franse treffer uit. Woensdag gaat Frankrijk nog op bezoek bij Finland, terwijl Oekraïne pas in oktober weer in actie komt.