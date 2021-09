Turkije is klaar voor Nederlands elftal na overwinning in Victoria Stadium

Zaterdag, 4 september 2021 om 22:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:46

Turkije blijft de dans leiden in Groep G van de kwalificatiecyclus voor het WK in Qatar. Drie dagen na de misstap tegen Montenegro (2-2) was het team van bondscoach Senol Günes, die niet voor zijn sterkste opstelling koos, te sterk voor Gibraltar. De ontmoeting in het Victoria Stadium eindigde in 0-3. Dat betekent dat Turkije op elf punten komt, één meer dan Nederland en Noorwegen. Nederland en Turkije staan dinsdag tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Noorwegen het opneemt tegen Gibraltar in het Ullevaal Stadion in Oslo.

Al na enkele minuten spelen liet Turkije, met Orkun Kökçü in de basis, na om aan de leiding te gaan. Scheidsrechter Kristo Tohver uit Estland wees naar de stip na een overtreding op Efecan Karaca. Enes Unal schoot de bal goed en laag in de linkerhoek, maar doelman Dayle Coleing koos voor dezelfde hoek en verwerkte het leer tot hoekschop. Een hard gelag voor Turkije, dat in het restant van de eerste helft niet door de defensie van Gibraltar kwam.

Günes nam geen risico en koos na de pauze voor de entree van Kenan Karaman, Hakan Çalhanoglu en Halil Dervisoglu. Laatstgenoemde brak na 54 minuten de score open toen hij een pass van Çalhanoglu ontving en het leer vanaf de linkerkant van het strafschopgebied schitterend in de linkerkruising achter de verbouwereerde Coleing mikte. Elf minuten later had de doelman ook geen antwoord op een hard schot van Çalhanoglu in de linkerhoek: 0-2.

Een andere invaller, Karaman, maakte acht minuten voor tijd de 0-3. Na een voorzet van Mert Müldür vanaf de rechterkant werkte hij de bal ter hoogte van de strafschopstip hoog achter Coleing. Cengiz Ünder, Altay Bayindir en Okay Yokuslu stonden woensdag in de basis, maar kregen nu geen speeltijd.

Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummers twee uit de tien verschillende groepen en de twee beste poulewinnaars uit de Nations League van 2020/21 die buiten de top twee van hun WK-kwalificatiegroep vallen, doen aan de play-offs mee. De in totaal twaalf landen worden verdeeld in drie play-offpaden, die elk twee halve finales over één wedstrijd en één finale bevatten. De thuisploegen in de play-offs worden bepaald door loting, waarbij de zes beste nummers twee geplaatst zijn en elkaar dus niet kunnen treffen. De winnaar van elk pad kwalificeert zich voor het WK.