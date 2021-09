Oranje werkt dankzij Depay, Wijnaldum en Gakpo aan doelsaldo

Zaterdag, 4 september 2021 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Het Nederlands elftal heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. De ploeg van Louis van Gaal rekende in het Philips Stadion op overtuigende wijze af met Montenegro: 4-0. Oranje werd gelanceerd door Memphis Depay, die de eerste twee doelpunten voor zijn rekening nam. Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo maakten de overige treffers. Het was een broodnodige zege, daar de concurrenten Noorwegen (0-2 tegen Letland) en Turkije (0-3 tegen Gibraltar) ook wonnen. Nederland staat tweede in de groep, met een punt minder dan de Turken.

Bij het Nederlands elftal maakte Tyrell Malacia zijn debuut als linksback. De Feyenoorder verving de geschorste Daley Blind. Ook kwamen Denzel Dumfries en Matthijs de Ligt in het elftal voor Jurriën Timber en Virgil van Dijk. De eerste goede schietkans was voor Depay, die na een voorzet van Dumfries hard op de vuisten van doelman Matija Sarkic schoot. De daaropvolgende hoekschop wist Montenegro ternauwernood in de scrimmage uit de doelmond te werken.

Daarna begon het beter te lopen bij Oranje en volgden de kansen elkaar in hoger tempo op. Davy Klaassen schoot na een goede lage pass van Steven Berghuis over, terwijl Depay er niet in slaagde om een gekraakt schot van Berghuis binnen te glijden. Nog dichter bij kwam Klaassen even later met een kopbal op de lat na een voorzet van Cody Gakpo. De wedstrijd werd opengebroken door Depay, die op karakteristieke wijze wegdraaide bij Dusan Lagator en werd neergelegd. Depay vlamde de daaropvolgende penalty vol overgave richting de rechterhoek: 1-0.

Oranje begon niet sterk aan de tweede helft en gaf zelf twee kansen weg aan Montegro. Eerst produceerde Milutin Osmajic een rollertje na slordig balverlies van Wijnaldum. Even later speelde Malacia de bal zomaar in de voeten bij Stefan Mugosa, die tot de grote opluchting van de linksback van Oranje wild over het lege doel trapte. Zelf werd Nederland ook spaarzaam dreigend, bijvoorbeeld via een schot van Berghuis dat door Sarkic net naast de verre paal werd getikt. Depay wist na iets meer dan een uur spelen wel raad met een schietkans vanaf de linkerzijde van het strafschopgebied. De spits plaatste de bal hard in de korte hoek: 2-0.

BOEM! ?? De eerste van Cody Gakpo in Oranje.. en het is er gelijk één om in te lijsten! Het staat 4-0 in Eindhoven.#NEDMON pic.twitter.com/U5HhRDmRLF — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 4, 2021

De defensie van Nederland bleef wankel, toen ook Stefan de Vrij met een te korte terugspeelbal een dreigende situatie inleidde, die door Justin Bijlow kon worden opgelost. Aan de overzijde van het veld toonde Oranje zich effectief. Berghuis verstuurde een slimme steekbal op Wijnaldum, die in volledige vrijheid binnen schoot: 3-0. Ook Gakpo deelde mee in de feestvreugde, door de bal even later vanaf de linkerpunt van het strafschopgebied prachtig richting de verre hoek te sturen: 4-0. Het was het eerste doelpunt van de PSV'er in Oranje.