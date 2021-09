Neymar wil fitheid aantonen met shirtloze foto op Instagram

Zaterdag, 4 september 2021 om 21:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:44

Neymar heeft opnieuw gereageerd op de kritiek op zijn fitheid. De sterspeler van Paris Saint-Germain plaatst op zijn Instagram-account een reeks foto's om aan te tonen dat hij zijn overtollige kilo's eraf heeft getraind.

Deze zomer verschenen vakantiefoto's van Neymar op sociale media waarop te zien was dat de Braziliaan niet volledig afgetraind was. Nu wil de aanvaller blijkbaar aantonen weer fit te zijn, gezien de serie foto's zonder shirt die hij heeft geplaatst. Ploeggenoot Kylian Mbappé barst in lachen uit om de post en plaatst liefst zestig lachendehuil-emoji's. Ook zijn landgenoten Vinicíus Junior, Douglas Costa en Marcelo kunnen smakelijk lachen om de post.

Vrijdag toonde Neymar ook al aan over de nodige zelfspot te beschikken. Na afloop van het WK-kwalificatieduel tussen Chili en Brazilië (0-1) postte hij een actiefoto op zijn Instagram Stories met daarbij de grappig bedoelde tekst: "Het shirt was een maatje te groot", aldus Neymar. "Het shirt dat ik droeg was maat G (maat L in Europa). Mijn gewicht is verder prima in orde. Voor de volgende wedstrijd vragg ik een shirt met maat M. We gaan door met het schrijven van geschiedenis. Hebben we goed gespeeld? Nee! Hebben we gewonnen? Ja!"

Neymar reageerde eerder met zelfspot op de kritiek op zijn vermeende overgewicht.