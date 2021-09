Van Gaal over ‘tegenstrijdigheid’: ‘Je moet altijd goed opletten bij Van Gaal’

Zaterdag, 4 september 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:19

Louis van Gaal vindt niet dat hij zichzelf tegenspreekt door Matthijs de Ligt links centraal in de verdediging op te stellen tegen Montenegro. De bondscoach van Oranje zei acht dagen geleden op de persconferentie dat De Ligt had aangetoond niet aan de linkerkant van de verdediging te kunnen spelen, maar stelt de verdediger van Juventus nu toch aan die kant op.

"Ik heb dat gezegd in een context van vijf verdedigers", legt Van Gaal uit aan de NOS. "Je moet altijd goed opletten, bij Van Gaal. Als je met drie verdedigers speelt, dan speelt hij veel meer aan de linkerkant dan wanneer je met twee verdedigers centraal speelt. Dit heeft hij heel veel gespeeld met Ajax en ook bij Juventus heeft hij daar gespeeld. Ik heb vertrouwen in hem en ik heb ook op mijn persconferentie gezegd dat ik niet naar het verleden kijk. We moeten naar het heden kijken."

De Ligt komt in het elftal voor Virgil van Dijk, die rust krijgt. "Natuurlijk gaat dat in overleg", zegt Van Gaal. "Bij binnenkomst vraag ik al wat er mogelijk is, want ik weet ook wat hij doorgemaakt heeft en ik kan op mijn vingers natellen dat het waarschijnlijk moeilijk zal zijn. Hij is bereid om in te vallen, dat zegt ook iets."

Tyrell Malacia vervangt op de linksbackpositie Daley Blind. "Nee, dat was niet lastig", zegt Van Gaal over die keuze. "Ik vind dat spelers in hun kracht moeten spelen. En ik praat met spelers, waar ze het liefst willen spelen. Dan ga ik daar iets van vinden. Ik denk dat hij dat gezegd heeft. Nee hoor, ik heb een paar keer gevraagd hoe hij zich voelde. er kwam altijd een glimlach. Dat kan ook een muur zijn, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof dat hij goed voorbereid de wedstrijd gaat aanvangen."

De manier waarop de backs spelen is volgens Van Gaal 'zeker een punt van aandacht geweest'. "Ze moeten als een stuurwiel spelen. Als Denzel Dumfries gaat, moet Malacia blijven, en andersom. Nee, dat vond ik niet. De media zeggen dan: wat een kansen. Nou, zij hebben drie kansen gehad. Terwijl we op de middenlijn hebben gespeeld, alleen maar hebben aangevallen. De moeilijkheidsgraad was hoog, maar voor hen was het makkelijk."