Contract van Antoine Griezmann met Barcelona ligt op straat

Zaterdag, 4 september 2021 om 20:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:19

Het contract van Antoine Griezmann met Barcelona is uitgelekt. De Catalaanse sportkrant Sport verzekert zaterdagavond in het bezit te zijn van de documenten die de aanvaller en de beleidsbepalers van los Azulgrana op 10 juli 2019 ondertekenden. Sport zal alle contractdetails maandag zowel online als in de papieren editie naar buiten brengen, maar komt zaterdag reeds met enkele opvallende nummers.

Griezmann, die dit seizoen aan Atlético Madrid is verhuurd, zou in totaal 95 miljoen euro bruto aan vast salaris hebben verdiend als hij zijn contract van vijf seizoenen met Barcelona zou hebben uitgediend. Hoewel er in de voorbije twee jaar volop gespeculeerd werd over het torenhoge salaris van de Fransman, en daardoor ook over zijn tegenvallende prestaties, waren de exacte cijfers tot zaterdag nooit bekend.

In zijn eerste jaar ontving Griezmann een bedrag van zeventien miljoen euro bruto en daar kwam in de voorbije voetbaljaargang nog eens een miljoen euro bovenop: achttien miljoen euro bruto in 2021/22. Elk seizoen kwam er een miljoen euro bovenop: dit seizoen stond hij voor 19 miljoen euro op de loonlijst en in 2022/23 en 2023/24 zou de aanvaller 20 miljoen euro en 21 miljoen euro hebben opgestreken.

Sport schrijft dat de inkomsten van Griezmann echter veel hoger lagen door allerlei variabele bonussen op basis van gespeelde wedstrijden, prijzen en individuele onderscheidingen. De meest verkochte sportkrant van Catalonië zal maandag alle details daarvan bekendmaken. Het is onduidelijk hoe het dagblad in het bezit is gekomen van de documenten die de wereldkampioen in de zomer van 2019 ondertekende.

Atlético betaalt Barcelona een huurvergoeding van tien miljoen euro voor Griezmann. Komend seizoen bestaat de mogelijkheid dat de aanvaller opnieuw gehuurd wordt, indien beide clubs daarmee instemmen. Aan het einde van de huurovereenkomst, medio 2022 of medio 2023, dient de Madrileense topclub een verplichte optie tot koop van veertig miljoen euro te lichten. Griezmann vertrok in de zomer van 2019 voor 120 miljoen euro naar Barcelona: de transferclausule in zijn doorlopende contract als Colchonero.

Barcelona bespaart zich zodoende dit seizoen een kostenpost van negentien miljoen euro bruto, terwijl Atlético en Griezmann al snel tot een vergelijk kwamen over zijn salaris. Hij gaat dit seizoen tien miljoen euro netto verdienen en dat is waarschijnlijk ook het jaarsalaris zodra hij definitief in het Wanda Metropolitano aan de slag gaat. Ter vergelijking: Luis Suárez, Koke en Jan Oblak staan voor zestien miljoen euro, bruto, op de loonlijst.