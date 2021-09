Erling Braut Haaland voert druk op Nederland op met goal in Letland

Zaterdag, 4 september 2021 om 19:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:12

Noorwegen gaat voorlopig aan kop in Groep G van de WK-kwalificatiecyclus. De ploeg van bondscoach Stale Solbakken won zaterdag, drie dagen na een 1-1 gelijkspel tegen Oranje, met 0-2 van Letland. Noorwegen heeft tien punten verzameld, maar kan zaterdagavond gepasseerd worden door meerdere ploegen. Oranje moet winnen van Montenegro om Noorwegen op basis van doelsaldo te kunnen passeren. Erling Braut Haaland maakte het eerste doelpunt en was goed voor zeventien goals in zijn laatste vijftien officiële optredens (voor Borussia Dortmund en Noorwegen).

Halverwege de eerste helft was de balans qua balbezit 15 procent tegenover 85 procent in het voordeel van Noorwegen; de bezoekers hadden al acht schoten afgevuurd, tegenover nul schoten van Letland. Een van die schoten leidde in de twintigste minuut tot het openingsdoelpunt. In de ogen van arbiter David Fuxman beging Raivis Jurkovskis een overtreding op Kristian Thorstvedt in het strafschopgebied, waardoor Erling Braut Haaland mocht aanleggen voor een penalty. Zijn harde inzet vanaf elf meter bleek onhoudbaar voor keeper Pavels Steinbors.

Erling Braut Haaland ?? Noorwegen gaat de rust in met een 1-0 voorsprong dankzij deze benutte strafschop van Haaland ?? De tweede helft is straks te volgen op ?? ?? Ziggo Sport (kanaal 14 & Select) en op Ziggo Sport Voetbal #ZiggoSport #WCQ2022 pic.twitter.com/TfL1hyFTIm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 4, 2021

Na een halfuur verscheen Mohamed Elyounoussi voor het doel van Letland, maar stuitte hij op Steinbors. De doelman moest zich even daarna laten behandelen en uiteindelijk vervangen vanwege knieklachten na een duel met Elyounoussi. Daardoor werd zes minuten aan blessuretijd toegevoegd aan de eerste helft. Een zeldzaam wapenfeit van Letland deed zich in die blessuretijd voor, toen een vrije trap van Janis Ikaunieks door de Noorse keeper André Hansen uit de hoek werd getikt.

Noorwegen hoopte de wedstrijd na de pauze te beslissen door de score verder uit te breiden. Dat gebeurde in de 66ste minuut, toen Elyounoussi de bal knap aannam in het zestienmetergebied na een strakke pass van linksback Birger Meling en doeltreffend uithaalde in de rechterhoek. Haaland was met een kopbal (over) en een schot in de korte hoek (redding door de ingevallen keeper Roberts Ozols) nog dicht bij zijn tiende interlandgoal, maar daar moet hij nog even op wachten. In de blessuretijd kopte invaller Joshua King nog op de paal en liet hij ook nog een megakans liggen, toen hij vlak voor het doel zijn voet niet tegen de bal kreeg.