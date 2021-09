Elche stunt met komst van voormalig PSG-aankoop van 42 miljoen euro

Zaterdag, 4 september 2021 om 19:10 • Dominic Mostert

Javier Pastore vervolgt zijn loopbaan bij Elche. De 32-jarige aanvallende middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij AS Roma en heeft zich voor een seizoen verbonden aan de huidige nummer vijftien van LaLiga. Pastore stond de afgelopen drie jaar onder contract bij Roma, maar kwam steeds minder vaak in actie in de Serie A. Woensdag bereikte hij een akkoord met de clubleiding van Roma over de ontbinding van zijn contract, dat nog twee jaar doorliep.

Pastore bracht een groot deel van zijn loopbaan door bij Paris Saint-Germain. Hij werd in 2011 voor 42 miljoen euro overgenomen van Palermo en speelde in totaal 269 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 45 keer scoorde. Pastore was een dragende kracht in de ploeg die in het seizoen 2014/15 de 'quadruple' won in Frankrijk: de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue en de Trophée des Champions. Voorafgaand aan het seizoen 2016/17 nam hij rugnummer 10 over van de vertrokken Zlatan Ibrahimovic, al stond hij dat nummer na een jaar weer af aan Neymar. In zijn laatste seizoenen was Pastore niet verzekerd van een basisplek.

In 2018 maakte de Argentijn voor 24,7 miljoen euro de overstap naar PSG. Hij raakte nooit in topvorm in Italië en zijn verblijf werd overschaduwd door blessures. In totaal kwam hij in drie seizoenen tot slechts 37 officiële optredens, waarvan 30 in de competitie. De spelmaker is uit beeld geraakt bij de nationale ploeg van Argentinië: zijn laatste interland dateert van 2017. Hij verdiende naar verluidt 4,5 miljoen euro per jaar in Rome, maar merkte op dat er weinig uitzicht was op speeltijd en bereikte deze week een akkoord met de club over de ontbinding van zijn contract.

Bij Elche gaat Pastore zes landgenoten tegenkomen: doelman Axel Werner, middenvelder Iván Marcone en aanvallers Pablo Piatti, Darío Benedetto, Lucas Boyé en Guido Garrillo spelen al voor de club. Elche is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Athletic Club (0-0), een nederlaag tegen Atlético Madrid (1-0) en een gelijkspel tegen Sevilla (1-1). De nummer zeventien van het afgelopen seizoen hoopt dat Pastore kan helpen om opnieuw degradatie te ontlopen. Het is echter de vraag of hij wedstrijdfit is en meteen ingezet kan worden, want zijn laatste invalbeurt dateert van 23 mei van dit jaar en zijn laatste optreden als basisspeler van 24 juni 2020.