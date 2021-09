Almere City vervolgt weg omhoog met mooie doelpunten Alhaft en Ahannach

Almere City FC heeft zaterdag de weg omhoog gevonden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Gertjan Verbeek had voor rust moeite om de defensie van TOP Oss te kraken, maar werd in de tweede helft bij de hand genomen door Ilias Alhaft. De vleugelspits schoot Almere City met twee schitterende acties naar een 2-0 voorsprong, waarna Anass Ahannach de eindstand op 3-0 bepaalde.

Almere City had vanaf het begin een duidelijk overwicht en dwong voldoende kansen af om de score te kunnen openen. Maarten Pouwels kreeg in de openingsfase twee goede kopkansen, maar de spits van Almere had het vizier net niet op scherp staan. Lance Duijvestijn, die kort achter Pouwels speelde, probeerde het twee keer uit de draai en mikte respectievelijk rakelings over en naast. Op slag van rust dook Stije Resink plotseling vrij op, maar het schot met zijn mindere linker mislukte volledig.

??+??+ Ilias Alhaft= ?



Wat een heerlijk doelpunt!?? pic.twitter.com/tSwDpohVi6 — ESPN NL (@ESPNnl) September 4, 2021

Ook na rust bleef de druk op het doel van TOP Oss groot. In de 56e minuut dribbelde Alhaft vanaf rechts voorbij twee tegenstanders, om de bal vervolgens overtuigend binnen te schieten: 1-0. Zeven minuten later begon de rechtsbuiten van Almere aan een nieuwe dribbel. Ditmaal draaide Alhaft na een dubbele schaar opnieuw naar zijn linkerbeen en schoot hij via de binnenkant van de verre paal prachtig raak: 2-0. In de slotfase zette TOP Oss druk in de jacht op een aansluitingstreffer, maar het was Almere City dat ook het laatste doelpunt maakte: in de blessuretijd schoot invaller Anass Ahannach vanaf de zestienmeterlijn raak via de onderkant van de lat.