Gareth Bale wil land verbannen uit WK-kwalificatie: ‘De beste oplossing’

Zaterdag, 4 september 2021 om 16:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:49

Gareth Bale stelt voor om teams te verbannen uit competities als hun supporters spelers van tegenstanders racistisch blijven bejegenen. De aanvoerder van Wales reageert daarmee op de ongeregeldheden tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Hongarije en Engeland (0-4), waarbij de Engelse spelers onheus werden bejegend door de Hongaarse fans. "Er moet actie worden ondernomen om het te stoppen", zegt Bale tegenover de BBC.

Afgelopen donderdag kregen Raheem Sterling en Jude Bellingham te maken met racisme vanaf de tribunes van de Puskás Aréna in Boedapest. Bale roept in de Engelse pers op tot zware straffen. "De beste oplossing is om de fans uit stadions te verbannen, en als ze er dan niet mee ophouden, wat nu lijkt te gebeuren, dan verban je het hele land uit de competitie", vindt de 32-jarige aanvaller van Real Madrid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat je er dan meteen vanaf bent", vervolgt Bale. "Als een bepaald land zulke dingen blijft doet, dan is het misschien het best om ze compleet te verbannen, ze een schorsing te geven. Misschien leren ze op die manier hun lesje." De FIFA heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de ongeregeldheden in Hongarije. Bale is daar geen voorstander van.

"Het is frustrerend", zegt de vleugelspits. "Ik snap niet waarom ze steeds dit soort onderzoeken moeten doen die zo lang duren. Het is duidelijk wat er is gebeurd. Ik snap echt niet waarom er zo'n groot onderzoek nodig is." Bale moedigt spelers aan om van het veld te stappen in het geval van racisme. "Daar ben ik helemaal voor. Kwalificatiewedstrijden zijn belangrijk, maar dit soort zaken zijn veel belangrijker dan voetbal. We hebben met Wales nog niet veel problemen gehad, maar we hebben al afgesproken dat we van het veld stappen als een van ons doelwit wordt van racisme."