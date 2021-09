Mossou ziet ‘pijnlijke scène’ van twee minuten in documentaire Feyenoord

Zaterdag, 4 september 2021 om 14:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:32

Sinds woensdag is de eerste aflevering van de documentairereeks over Feyenoord te zien op Disney+. Een kort fragment uit de serie wordt zaterdag uitgelicht door Sjoerd Mossou: de columnist van het Algemeen Dagblad zag een 'pijnlijke scène' van twee minuten die in zijn ogen symbool staat voor 'de tragiek van Feyenoord'. In het fragment vraagt algemeen directeur Mark Koevermans tevergeefs aan jeugdtrainers wat de visie van Feyenoord is.

Koevermans vraagt de jeugdtrainers om 'bijvoorbeeld in drie zinnen' de 'voetbalvisie' van Feyenoord toe te lichten. Waar staat Feyenoord voor? Er klinkt doodse stilte. "Wie het probleem van Feyenoord ooit heeft gebagatelliseerd, of niet heeft begrepen, hoeft alleen nog maar naar deze twee ijzige minuten te kijken", meent Mossou. "De intieme kleedkamerscènes, de emoties van de supporters, de worstelingen van Dick Advocaat: ze kunnen allemaal niet tippen aan dit ene fragment van twee minuten. Hier wordt de tragiek van Feyenoord weergaloos gevangen."

"Weten wij wat de voetbalvisie van Feyenoord is? Ik zou het wel fijn vinden om die gewoon een keer te weten" Dat ene woord - Feyenoord, vanaf morgen te zien op Disney+! ??#DatEneWoord pic.twitter.com/o7upTJhl1F — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2021

"U raadt het al: er valt een meeslepende stilte. Routinier-jeugdtrainer Cor Adriaanse bromt na een tijdje wel wat woordjes, met de armen bars over elkaar, maar ook hij geeft in de verste verte geen antwoord op de vraag. Hoofd opleidingen Stanley Brard en zijn adjudanten blijven allemaal stil", merkt de columnist op. "Iedereen in de zaal staart verdwaasd naar Koevermans, alsof die zojuist een vraag heeft gesteld over quantumfysica, of de zaal heeft gedwongen tot het oplossen van de Yang-Mills-theorie uit 1954."

Volgens de journalist legt het tafereel een probleem bloot dat al decennialang bestaat. Feyenoord heeft in zijn ogen een 'oersterk DNA' op cultureel gebied, maar op voetbalgebied komt men niet verder dan 'een wirwar van losse flodders, clichés en vaagheden'. "Vrijwel elke sportieve opleving in de laatste decennia was vooral toe te schrijven aan een samenloop van omstandigheden, aan een handvol individuen dat tegen de stroom in tóch opeens een puzzeltje wist te leggen", schrijft hij. "Zo duidelijk als je weet waar Ajax, PSV of AZ in hun voetbaltechnische beleid voor staan, zo diffuus is het al jaren bij Feyenoord."

