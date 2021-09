Oranje begint met Malacia en Dumfries in de basis tegen Montenegro

Zaterdag, 4 september 2021 om 19:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:27

De opstelling van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro is bekend. Bondscoach Louis van Gaal ruimt een basisplaats in voor Denzel Dumfries, die de voorkeur krijgt boven Jurriën Timber als rechtsback. Bovendien maakt Tyrell Malacia zijn debuut als international. De linksback van Feyenoord heeft vanwege de schorsing van Daley Blind een basisplaats. Het duel tussen Oranje en Montenegro begint om 20.45 uur in het Philips Stadion.

Van Gaal gaf een deel van zijn opstelling vrijdag op de persconferentie al prijs. Hij bevestigde dat Dumfries zou starten op de rechtsbackpositie, omdat hij niet tevreden was over de manier waarop de verdediger van Ajax de rol invulde. Van Gaal maakte tevens bekend dat Stefan de Vrij rechts in het centrum van de verdediging zou spelen. Hij liet in het midden wie er naast hem zou staan: Virgil van Dijk of Matthijs de Ligt. Woensdag speelde Oranje met De Vrij en Van Dijk in het hart van de verdediging, omdat De Ligt geschorst was.

Het was de vraag of Van Dijk opnieuw een basisplaats zou krijgen tegen Montenegro. Dinsdag staat nog een belangrijke wedstrijd tegen Turkije op het programma en Van Dijk is pas net hersteld van een ernstige knieblessure. "Ik denk dat hij die twee wedstrijden wel kan spelen. Maar wij moeten ook rekening houden met de revalidatie", zei Van Gaal, die het 'een heel goede gedachte' noemde dat De Ligt op de plek van Van Dijk zou kunnen spelen. Uiteindelijk is de keuze ook daadwerkelijk op de stopper van Juventus gevallen.

Oranje verzamelde zeven punten uit de eerste vier WK-kwalificatiewedstrijden en kan zich geen misstap veroorloven tegen Montenegro, dat evenveel punten bezit. Noorwegen staat eveneens op zeven punten, terwijl Turkije met acht punten aan kop gaat. De ploeg van Senol Günes gaat zaterdagavond op bezoek bij het nog puntloze Gibraltar en lijkt zich daarom te kunnen opmaken voor een nieuwe overwinning.

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Gakpo.