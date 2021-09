Franck Ribéry kiest nieuwe club: ‘Het is als de komst van Maradona naar Napoli’

Zaterdag, 4 september 2021 om 12:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:58

Franck Ribéry blijft actief in de Serie A. De 38-jarige aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij Fiorentina afliep aan het eind van vorig seizoen en gaat nu aan de slag bij promovendus Salernitana. De transfer is nog niet officieel bevestigd, maar wordt wel alvast gemeld door diverse media in Italië. De veteraan staat op het punt om een eenjarig contract te tekenen met de optie voor een extra seizoen. Volgens journalist Fabrizio Romano gaat hij anderhalf miljoen euro netto verdienen.

Dit weekend hopen de betrokken partijen de laatste contractuele details te regelen. Als alles volgens plan verloopt, zet Ribéry maandag voet aan de grond in Salerno voor de medische keuring. Ribéry zou in de afgelopen weken ook aanbiedingen van Hellas Verona en Fatih Karagümrük uit Turkije hebben ontvangen. Zijn voorkeur lag bij een langer verblijf in Italië, al wilde Karagümrük hem een tweejarig contract bieden. Om die reden overwoog Ribéry een overstap naar de Süper Lig, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Salernitana, dat de eerste twee duels van het nieuwe seizoen verloor.

Sportief directeur Angelo Fabiani van Salernitana bevestigde vrijdag bezig te zijn met de komst van de Fransman. "We hebben een aanbod gedaan en de speler heeft het in beraad", zei hij tegen Radio Kiss Kiss. "We hebben er vertrouwen in. We hebben al een complete selectie, maar de komst van Ribéry zou de kers op de taart zijn. Het zou als de komst van Maradona naar Napoli zijn." Ribéry speelde de afgelopen twee jaar voor Fiorentina. De linksbuiten kwam in zijn carrière verder uit voor onder meer Galatasaray, Olympique Marseille en Bayern München.