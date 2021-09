Goed nieuws voor Ronald Koeman aanstaande dankzij ‘confianza total’

Zaterdag, 4 september 2021 om 11:38 • Dominic Mostert

Ronald Koeman valt steeds meer in de smaak binnen de clubleiding van Barcelona, zo schrijft Sport zaterdagochtend. Enkele maanden geleden was het aanblijven van de trainer hoogst onzeker, maar inmiddels heeft hij behalve het technisch secretariaat ook voorzitter Joan Laporta volledig overtuigd. Het vertrouwen in Koeman uitte zich de afgelopen weken in het betrekken van de oefenmeester bij het transferbeleid van Barcelona. Een nieuwe contractaanbieding lijkt ophanden voor de oefenmeester.

Na het afgelopen seizoen, waarin Barcelona op een teleurstellende derde plaats eindigde in LaLiga en al in de achtste finales strandde in de Champions League, ontstond twijfel over de positie van Koeman. In een 'periode van reflectie' werden alle mogelijke opties besproken, aldus de krant. Laporta werd uiteindelijk door vicepresident Rafa Yuste, directeur voetbalzaken Mateu Alemany en technisch directeur Ramón Planes overtuigd om Koeman niet te ontslaan. Yuste zag Koeman als een geschikte trainer, mede omdat de Nederlander de uitdaging wilde aangaan in de wetenschap dat grote aankopen zouden uitblijven en hij gelooft in het inpassen van zelfopgeleide talenten van La Masia.

Sindsdien werkt Koeman nauw samen met Yuste, Alemany en Planes. Sport spreekt van 'perfecte harmonie' tussen het viertal. Koeman werd tijdens de transferperiode op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom transfers en mocht een laatste oordeel vellen over de komst van spelers. Barcelona haalde Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García transfervrij binnen en huurt zowel Luuk de Jong als Yusuf Demir dit seizoen. Onder meer Lionel Messi, Jean-Clair Tobido, Antoine Griezmann, Junior Firpo, Miralem Pjanis en Emerson Royal zijn vertrokken. Het bestuur van Barcelona is blij om te zien hoe Koeman heeft gereageerd op het vertrek van diverse spelers en roemt zijn positieve houding.

Uiteraard spelen de prestaties in LaLiga ook een belangrijke rol. Barcelona pakte zeven punten uit de eerste drie wedstrijden en heeft met Depay een nieuwe ster in handen, waardoor er weer sprake is van enig optimisme in het Camp Nou na de roerige voorbije maanden. Volgens Sport geniet Koeman het confianza total, ofwel het volledige vertrouwen, van de clubleiding. Barcelona begrijpt dat de verwachtingen op sportief gebied niet te hoog gelegd kunnen worden na het vertrek van Messi en het uitblijven van grote aankopen, maar heeft vertrouwen dat de spelers zich kunnen ontwikkelen en jonge spelers tot bloei kunnen komen. Als de prestaties voldoende blijven, kan Koeman een nieuwe contractaanbieding tegemoetzien. De huidige verbintenis van de voormalig bondscoach van Oranje loopt na dit seizoen af.