Barcelona gaat voor ‘ofensiva para renovar’ na hectische transferzomer

Zaterdag, 4 september 2021 om 09:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:11

Barcelona gaat zich de komende weken focussen op enkele contractsituaties binnen de selectie van trainer Ronald Koeman. Op de voorpagina van Mundo Deportivo prijken zaterdag drie spelers, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Pedri, met daarboven met grote letters: Renovación, oftewel renovatie, verwijzend naar nieuwe contracten voor het drietal van los Azulgrana. Met name bij Dembélé is de nodige haast geboden.

Het contract van Dembélé loopt aan het einde van het seizoen ten einde en Barcelona heeft geen eenzijdige optie om automatisch te verlengen. De momenteel geblesseerde aanvaller is in potentie een basiskracht voor Koeman en staat ook open voor een langer verblijf in het Camp Nou. Het financieel geplaagde Barcelona zal hoe dan ook inzetten op een lager basissalaris en probeert daar via variabele bonussen in tegemoet te komen. De Catalaanse sportkrant schrijft dat beide partijen binnenkort om de tafel gaan.

Met Fati, de nieuwe nummer 10 van Barcelona, heeft de clubleiding al gesproken. De club wil de achttienjarige aanvaller een langdurig contract geven omdat hij als het boegbeeld op korte, middellange en lange termijn wordt gezien. Het bestuur heeft goede hoop op een akkoord met Fati en zaakwaarnemer Jorge Mendes. De huidige overeenkomst loopt ook volgend jaar af, maar Barcelona gaat een eenzijdige optie voor twee seizoenen extra lichten. De Catalanen willen Fati uiteindelijk tot medio 2026 binden.

In la ofensiva para renovar, ‘het offensief om te verlengen’, komt ook Pedri aan bod, al verzekerden enkele andere media in Spanje dat club en speler inmiddels al elkaar hebben gevonden wat betreft een contract tot de zomer van 2026. De achttienjarige middenvelder zal naar verluidt komende week zijn handtekening zetten. Zijn huidige contractsituatie is exact hetzelfde als Fati: een aflopend contract, met eenzijdige optie voor twee jaar.

Barcelona heeft een hectisch slot van de transfermarkt achter de rug. Emerson Royal, Ilaix Moriba en Rey Manaj vertrokken op de slotdag van de zomerse transfermarkt. Dat gold ook voor Antoine Griezmann, al kwam daar Luuk de Jong voor in de plaats. Donderdagavond laat werd ook de verhuur van Miralem Pjanic aan Besiktas afgerond.