‘Ik denk dat Virgil van Dijk niet heel bang zal zijn voor Cristiano Ronaldo’

Zaterdag, 4 september 2021 om 08:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:47

Simon Jordan denkt dat menig verdediger in de Premier League geen slapeloze nachten zal hebben in aanloop naar én na afloop van wedstrijden tegen Cristiano Ronaldo. Manchester United rondde op de laatste dag van de zomerse transfermarkt de terugkeer van de 36-jarige Portugees naar Old Trafford af. Ronaldo was in zijn eerste periode een echte buitenspeler, terwijl hij nu steeds meer voor doelpunten leeft. Hoewel Juventus een matig seizoen beleefde, eindigde Ronaldo met 29 treffers als topscorer van de Serie A.

Jordan is een van de critici die zich graag laat verrassen door Ronaldo in zijn last dance in Engeland. De voormalig voorzitter van Crystal Palace denkt op voorhand dat de aanvaller niet meer het niveau in de Premier League aan kan. “Ik denk dat Virgil van Dijk niet heel bang zal zijn voor Cristiano Ronaldo. Of verdedigers van andere grote clubs”, benadrukte Jordan in gesprek met talkSPORT. “Dat zal wel gelden voor spelers van Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers, Brentford en Newcastle United.”

“We zullen zien of Ronaldo in staat is om wedstrijden te beslissen zodra hij wedstrijden tegen goede centrumverdedigers moet spelen. Ik plaats daar vraagtekens bij.” Van Dijk en Ronaldo stonden in clubverband slechts eenmaal tegenover elkaar en dat was in de Champions League-finale van 2018. Real Madrid won destijds mede dankzij twee treffers van Gareth Bale met 3-1. Ronaldo kwam in Kiev minder in het verhaal voor.

Ronaldo kan sowieso geen geweldige statistieken overleggen tegen Liverpool. In zijn eerste periode bij Manchester United speelde hij acht competitiewedstrijden tegen de aartsrivaal en daarin kwam hij niet verder dan twee goals en twee assists. Zijn eerste goal tegen the Reds vond pas in zijn vijfde seizoen plaats: de 2-0 in de 3-0 zege in maart 2008. Exact een jaar later scoorde hij ook in de 4-1 overwinning. Na zijn periode als Mancunian stond hij slechts driemaal tegenover Liverpool: de CL-finale van 2018 en ook in de groepsfase van 2014/15: mede dankzij een treffer van de Portugees won Real Madrid met 0-3 en het weerzien eindigde in 1-0 dankzij een treffer van Karim Benzema.

Ronaldo gaat ook in zijn tweede periode bij Manchester United met zijn vertrouwde rugnummer 7 spelen. Hij neemt dat over van ploeggenoot Edinson Cavani, bij wie voortaan nummer 21 op de rug zal prijken. In zijn eerste periode bij United, dat hem overnam van Sporting Portugal, kwam hij tot 118 doelpunten in 292 officiële wedstrijden.

Voor Juventus maakte de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal 101 doelpunten in 134 officiële duels. Ronaldo heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend, met een optie op nog een extra jaar. Volgende week zaterdag kan hij in de thuiswedstrijd tegen Newcastle United zijn rentree maken.