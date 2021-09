Dilemma verdeelt fans van Ajax in twee kampen: ‘Hij is een cultfiguur’

Zaterdag, 4 september 2021

André Onana hervat na zeven maanden schorsing zaterdag de training, maar dat doet de dopingzondaar wel tussen de beloften van Ajax. Na een zomer vol transfergeruchten vond de keeper toch geen nieuwe club voor het sluiten van de transfermarkt. Ajax zit met de situatie van Onana in de maag en het dilemma maakt zich ook meester van de achterban.

Een deel ziet Onana graag terug onder de lat, terwijl een grote groep de doelman juist als paria beschouwt. “Dat het heel dubbel is, bleek ook uit een poll die we over Onana lanceerden. Hij is een cultfiguur, aan wie we de prachtige Europese campagnes mede te danken hebben. Wat voor ons moeilijk te verteren is, is dat hij aangeeft niet te willen verlengen”, vertelt Fabian Nagtzaam, preses van de Supportersvereniging van Ajax, zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De verbintenis van Onana loopt volgend jaar zomer af en Ajax deed diverse pogingen om die te verlengen. Het steekt de fans vooral dat Ajax de doelman juridisch en financieel hielp, door samen bij het CAS strafvermindering af te dwingen en het salaris door te betalen. De Kameroener weigerde echter een nieuwe en langere verbintenis met Ajax te ondertekenen, evenals ‘ja’ te zeggen tegen biedingen van andere clubs, waardoor hij nu transfervrij lijkt te gaan vertrekken. Zijn dopingschorsing loopt 4 november ten einde.

“Mijn onderbuikgevoel zegt dat hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax heeft gekeept. Ik vrees dan ook dat dit sprookje eindigt in een vechtscheiding”, stelt Nagtzaam. Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertelde vrijdag aan Ajax TV dat hij een langere samenwerking niet meer gebeuren. “In voetbal weet je het nooit, maar op dit moment zie ik het niet snel gebeuren. In de winter zou hij nog een andere club kunnen vinden, maar op gegeven moment kom je op een punt dat hij nog een fatsoenlijk bedrag moet opleveren.”

“Het moet van twee kanten komen en als het bedrag niet voldoende is, dan vertrekt hij in juni maar voor niets”, benadrukte Overmars. Nagtzaam vindt niet dat Ajax de doelman links moet laten liggen. “Nee, de werkgever moet de werknemer mogelijkheden bieden. En Erik ten Hag dient straks zijn beste elftal op te stellen.” Ajax heeft Onana wel ingeschreven voor de Champions League. De doelman kan door zijn dopingschorsing alleen de laatste twee groepsduels in actie komen.

Een dag eerder speelt Ajax uit tegen Borussia Dortmund zijn vierde groepswedstrijd in de Champions League. De Kameroener kan daardoor alleen de laatste twee duels, de uitwedstrijd tegen Besiktas en de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal, eventueel meespelen. Maarten Stekelenburg is voorlopig de eerste doelman van Ajax. Ten Hag kan ook nog beschikken over Remko Pasveer en Jay Gorter. Om ‘het groepsproces niet te verstoren’ is Onana voorlopig niet welkom bij de hoofdmacht.