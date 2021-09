Pjanic gaat uitgebreid in op ‘zeer respectloos’ gedrag van Koeman

Vrijdag, 3 september 2021 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Miralem Pjanic haalt in een interview met Marca snoeihard uit naar Ronald Koeman. De 31-jarige middenvelder, die door Barcelona is verhuurd aan Besiktas, heeft geen goed woord over voor de werkwijze van de Nederlandse trainer. Pjanic verwijt Koeman nooit een fatsoenlijk gesprek met hem te hebben gevoerd en hem respectloos te hebben behandeld.

Pjanic kwam vorig jaar via een opmerkelijke ruilconstructie over van Juventus. "Mijn situatie was al vanaf het begin ingewikkeld", legt de Bosnische middenvelder uit. "Ik arriveerde twee weken later dan de rest. Ik begon langzaam maar zeker de trainingsintensiteit op te voeren om me voor te bereiden op het fysieke spel dat de trainer wilde spelen. Twee, drie, vier, zeven, tien dagen gingen voorbij en de coach kwam nooit praten over wat hij van het seizoen en van mij verwachtte, of om gewoon te kletsen en me voor te stellen aan de selectie. Zoals de rest van de trainers wel doet. Heel vreemd, maar oké."

Op dat moment had Pjanic nog niet kunnen voorzien hoe het seizoen zou verlopen. "Het was nog maar het begin, oké, rustig aan. Ik werkte hard en wilde vechten om speeltijd te krijgen en beter te worden. De tijd verstreek en af en toe mocht ik spelen. Ik was erg goed en speelde mijn wedstrijden, maar ik wilde natuurlijk meer: meer geven voor het team. Ik ben iemand die altijd het maximale geeft en meer wil blijven geven. Toen kwam er een moment dat ik minder begon te spelen en toen werd de situatie ingewikkelder."

Vanaf de tweede seizoenshelft deed Koeman nauwelijks meer een beroep op Pjanic. "Als je dan een keer speelt, is het fysiek en mentaal moeilijk om in orde te zijn. Je zelfvertrouwen wordt ook aangetast, omdat er geen communicatie meer met hem is. Het was heel vreemd. Uiteindelijk is een coach gewoon degene die zegt wie speelt en wie niet, maar er zijn andere manieren om situaties op te lossen. Ik ben een speler die alles kan accepteren, maar ik wil wel alles in mijn gezicht te horen krijgen. En ik wil niet behandeld worden alsof ik vijftien ben en alsof er niets aan de hand is. Ik heb tot het einde gestreden, ik ben professioneel met de jongens omgegaan en heb er altijd aan gewerkt om beter te worden. Ik ben akkoord gegaan met een verlaging van mijn salaris en een transfer naar Besiktas omdat ik van voetballen houd."

Pjanic wijst zelf de wedstrijd tegen Juventus op 8 december 2020 aan als kantelpunt in zijn seizoen. "Ik speelde alle wedstrijden in de Champions League, we wonnen met 0-2 in Turijn. Toen begon LaLiga weer en speelde ik opeens bijna nooit meer.. Dan is het heel moeilijk te begrijpen wat een coach van je wil. Ik heb hem gevraagd: 'Meneer, doe ik iets verkeerd? Is mijn houding slecht? Wat wilt u precies van me?' Het kon zijn dat hij iets anders van me verlangde dan mijn vorige trainers. Ik kreeg te horen: 'Nee, nee, het is gewoon roulatie. Ik heb geen probleem met je, je houding is goed.' Nou, prima, maar vervolgens speelde ik nooit meer. Ik begreep niet waarom. Hij is een erg vreemde coach, het was de eerste keer dat ik dit soort management zag. Ik heb nooit problemen gehad met mijn vorige coaches of teams."

Pjanic had bij Barcelona lotgenoten. "Ik was niet de enige die nooit speelde", zo doelt hij mogelijk op Samuel Umtiti, Junior Firpo en Riqui Puig. "Hoe denk je dat het voor me was? Van eind februari tot mei heb ik bijna niets gespeeld. Ik was erg teleurgesteld, verdrietig. Het is een heel moeilijke situatie om te accepteren, maar ik ben gaan vechten tijdens de training. Als ik hard kan trainen, zal ik dat doen. De spelers die tijdens de wedstrijden niet spelen trainen harder, terwijl de basisspelers zich herstellen voor de volgende wedstrijd. Het ergst voor mij was dat de coach er nooit was om de reserves te beoordelen tijdens de training. Hoe kan een speler zich motiveren of zich laten zien, als de coach niet eens komt kijken hoe we trainen of wat voor instelling we hebben? Dat is voor mij een van de ergste dingen, voor mij is dat een zeer groot gebrek aan respect. Gelukkig heb ik nu een oplossing gevonden om te gaan spelen, daar ben ik blij mee."