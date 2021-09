FC Emmen neemt nieuwe slok uit gifbeker en zakt naar achttiende plek

Vrijdag, 3 september 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:00

FC Emmen heeft voor de derde keer dit seizoen een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Helmond Sport waren de Drenten niet in staat potten te breken: 1-0. Jellert Van Landschoot maakte kort na rust de enige treffer van de wedstrijd. Door de nieuwe verliespartij zakt Emmen voorlopig naar de achttiende plek op de ranglijst, terwijl Helmond zich dankzij de driepunter nestelt op de achtste positie.

In het eerste bedrijf was de ploeg van trainer Dick Lukkien de bovenliggende partij, maar opgelegde kansen leverde het lichte veldoverwicht niet op. In de negende speelminuut beproefde Jari Vlak zijn geluk met een schot na een snelle counter, maar zijn uithaal belandde niet tussen de palen. Ook Jeredy Hilterman hoopte, op aangeven van Teun Bijleveld, de score te openen; zijn inzet belandde echter via doelman Mike Havekotte in het zijnet. Namens Helmond deed Gaétan Bosiers halverwege de eerste helft een tevergeefse duit in het zakje.

Voor rust was de wedstrijd zeker geen lust voor het oog voor de aanwezige toeschouwers. Hans Kraay junior, in de studio van ESPN te gast als analist, vatte het duel in enkele zinnen treffend samen: “Het is zoeken en breien. Er gebeurt nauwelijks iets voor de goals: het is gewoon rennen, vliegen, hollen, vasthouden en tackelen. Ze willen wel voetballen, maar het is echt een hele matige wedstrijd.” Drie minuten na de hervatting kwam het scorebord dan toch in beweging.

In de omschakeling kreeg Jelle Goselink de bal rond de middencirkel voor zijn voeten en hij stuurde Jules Houttequiet over de linkerflank de diepte in. De linksbuiten kapte terug, legde de bal bij de tweede paal neer en zag hoe Van Landschoot in alle vrijheid kon binnenknikken: 1-0. Het was een wake-upcall voor FC Emmen, dat de druk na de tegentreffer opvoerde. Hoewel Peter van Ooijen na ruim een uur spelen het leer richting de kruising schoot, slaagde Havekotte erin zijn doel met een fraaie redding schoon te houden. Ook Ben Scholte en invaller Joël van Kaam kwamen dicht bij de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 4 4 0 0 4 12 2 Excelsior 5 3 1 1 6 10 3 TOP Oss 4 3 0 1 4 9 4 De Graafschap 4 3 0 1 3 9 5 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 6 Roda JC Kerkrade 4 2 0 2 2 6 7 ADO Den Haag 4 2 0 2 0 6 8 Helmond Sport 5 2 0 3 -2 6 9 FC Den Bosch 5 2 0 3 -4 6 10 MVV Maastricht 4 2 0 2 -5 6 11 FC Volendam 4 1 2 1 3 5 12 Jong FC Utrecht 4 1 2 1 2 5 13 NAC Breda 4 1 2 1 1 5 14 FC Dordrecht 4 1 2 1 -2 5 15 Almere City FC 4 1 1 2 -1 4 16 VVV-Venlo 4 1 1 2 -1 4 17 Jong PSV 4 1 1 2 -1 4 18 FC Emmen 5 1 1 3 -3 4 19 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 20 Telstar 4 0 2 2 -4 2