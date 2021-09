Van der Gijp schrikt van Oranje: ‘Wat is er in godsnaam met hem aan de hand?’

Vrijdag, 3 september 2021 om 21:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

René van der Gijp is geschrokken van de prestatie van Daley Blind in het Nederlands elftal tegen Noorwegen (1-1). De analist van Veronica Inside verbaast zich over het vele balverlies dat de verdediger van Ajax in de WK-kwalificatiewedstrijd leed, terwijl Blind normaliter bekendstaat als een balvaste speler.

"Wat is er in godsnaam met die Daley Blind aan de hand?", vraagt Van der Gijp zich af. "Hij speelde toch nooit zoveel ballen naar de verkeerde kleur? Die Blind heeft werkelijk alles ingeleverd. Ik schrok er echt van en ik wist gewoon niet wat ik zag." Blind verspeelde tegen Noorwegen 25 keer de bal, meer dan welke speler van Oranje ook. Ook Johan Derksen raakte bepaald niet onder de indruk van de Ajacied.

"Die komt gewoon snelheid tekort", concludeert Derksen. "Ik denk dat het bij Ajax toch een tempootje lager is en daar houdt hij zich nog wel op de been. Ik vond het heel verstandig dat hij back speelde, want als je hem tegen Erling Braut Haaland had gezet, dan was het helemaal verschrikkelijk geweest. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat Tyrell Malacia linksback staat."

De discussie Memphis Depay/Donyell Malen

Ook verbaast Van der Gijp zich over de keuze van Louis van Gaal om Donyell Malen in de rust in te brengen als linksbuiten. "Daar word ik zo moe van", zegt Van der Gijp. "Je brengt Malen in. Malen is geen linkerspits. Ik heb het hem nu vier of vijf keer zien doen, het ziet er absoluut niet uit. Wie van de twee functioneert nou beter in op links, Memphis Depay of Malen? Memphis kan dat wél. Hij heeft dat bij PSV gespeeld, bij Barça ook regelmatig, daar krijgt hij ruimte. Dan zet je toch Malen op zijn positie waar hij zich het allerlekkerst voelt? Dan zet je Memphis op links. Misschien vindt hij het niet leuk, maar hij kan het wel beter dan Malen, dat weet ik honderd procent zeker."

Derksen denkt dat Depay niet op links wil spelen. "Dat is voor hem een gepasseerd station, linksbuiten. Dat vindt hij iets minderwaardigs. Memphis gaat dan sikkeneurig aan de linkerkant lopen. Geen van die trainers, ook zijne Koninklijke Hoogheid (Van Gaal, red.), durft hem aan die linkerkant te zetten, omdat hij dan in zijn wieg geschoten is." Van der Gijp zegt tot slot: "Je kan hem toch wel uitleggen: Malen is gewoon een betere spits, en jij kan daar goed spelen, Malen niet."