Mourinho mengt zich met opzienbarende post in vaccinatiedebat rond Xhaka

Vrijdag, 3 september 2021 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:03

José Mourinho raadt Granit Xhaka met klem aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De trainer van AS Roma schrijft dat opmerkelijk genoeg in reactie op een Instagram-post van Xhaka. Laatstgenoemde moest woensdag door een positieve PCR-test de oefenwedstrijd van Zwitserland tegen Griekenland (2-1) aan zich voorbij laten gaan.

Dinsdag plaatste Xhaka een foto van zichzelf op zijn Instagram-pagina met daarbij de begeleidende tekst: 'Zin in de uitdagingen die eraan komen met het Zwitserse elftal.' De afgelopen dagen was in de Zwitserse en Engelse pers het nodige te doen rond Xhaka, van wie bekend werd dat hij heeft geweigerd om zich te laten vaccineren. De middenvelder van Arsenal kreeg woensdagochtend symptomen die wezen op het coronavirus. Een sneltest gaf een negatief resultaat, maar een PCR-test bevestigde een corona-infectie.

Mourinho was deze zomer met AS Roma dicht bij de komst van Xhaka, die er uiteindelijk voor koos om zijn contract bij Arsenal te verlengen. Vrijdagavond rond 20.00 uur plaatste de Portugese coach plotseling op de Instagram-pagina van de middenvelder: 'Granit, neem die prik en wees veilig.'

De Zwitserse bond gaf de afgelopen dagen al tekst en uitleg over Xhaka. "Granit Xhaka is niet gevaccineerd", zei Adrian Arnold, hoofd communicatie van de Zwitserse bond, in de krant Blick. "Hij is een speler die niet is ingeënt. Dat lieten we aan elke speler individueel over. Het is een persoonlijke beslissing van elke speler, net als van elk andere persoon in Zwitserland. We hebben een advies uitgebracht dat iedereen zich zou moeten vaccineren, maar hij besliste voor zichzelf anders. En het is ook zijn recht om niet gevaccineerd te worden."