Thijs Dallinga maakt ongekende indruk met loepzuivere hattrick in elf minuten

Vrijdag, 3 september 2021 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Excelsior heeft vrijdagavond een ruime overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Den Bosch genoot de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen halverwege al een comfortabele voorsprong, die in de tweede helft nog verder werd uitgebouwd: 0-5. Thijs Dallinga was de grote man aan Rotterdamse zijde, daar hij in een tijdsbestek van elf minuten een loepzuivere hattrick aantekende in de eerste helft en ook na rust nog doel trof. Dankzij de zege bezet Excelsior voorlopig de tweede plek op de ranglijst, terwijl de Bosschenaren zakken naar de achtste positie.

Het duel in De Vliert golfde in het openingskwartier op en neer, zonder dat er grote kansen geproduceerd werden. Jizz Hornkamp kwam namens Den Bosch in de zeventiende minuut voor het eerst dicht bij een treffer toen hij met een subtiele hakbal doelman Stijn van Gassel hoopte te verrassen, maar laatstgenoemde was op zijn hoede. Gescoord werd er wel aan de overzijde. Na een lange bal van Mats Wieffer kreeg Julian Baas alle ruimte om vanaf de linkerkant een fraaie voorzet af te leveren bij Dallinga. De spits werd volledig vrijgelaten en tikte van dichtbij de 0-1 binnen.

?? Thijs Dallinga is de naam! Een loepzuivere hattrick in slechts elf minuten. ? 19' ? 26' ? 30' ?? ESPN pic.twitter.com/cgCYuu4p3p — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2021

Amper zeven minuten later verdubbelde de maker van het openingsdoelpunt de marge. Reuven Niemeijer legde de bal vanaf de linkerflank klaar op de rand van het zestienmetergebied. Daar stond Dallinga klaar om, na een fraaie kapbeweging, uit te halen. De spits bleef koel en legde het leer in de linkerbenedenhoek: 0-2. Zijn derde treffer viel nog voor het verstrijken van het halfuur. Ditmaal kwam de voorzet vanaf de rechterkant en stuitte Dallinga in eerste instantie op Wouter van der Steen. De doelman had de bal echter niet klem, waardoor de nummer 9 van Excelsior zijn hattrick uit de rebound kon voltooien: 0-3.

Kort na rust probeerde Den Bosch meer druk uit te oefenen in de hoop een eretreffer te forceren, maar de Noord-Brabanders bleken niet opgewassen tegen de aanvallende efficiëntie van Excelsior. De honger van Dallinga was bovendien nog niet gestild, want een kwartier voor tijd zou hij ook zijn vierde van de avond maken. Wieffer bezorgde een steekpass op maat bij de ontketende spits, die op koelbloedige wijze de 0-4 stand op het scorebord zette. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de thuisploeg. Op aangeven van Redouan El Yaakoubi bepaalde Niemeijer de eindstand op 0-5.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 4 4 0 0 4 12 2 Excelsior 5 3 1 1 6 10 3 TOP Oss 4 3 0 1 4 9 4 De Graafschap 4 3 0 1 3 9 5 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 6 Roda JC Kerkrade 4 2 0 2 2 6 7 ADO Den Haag 4 2 0 2 0 6 8 Helmond Sport 5 2 0 3 -2 6 9 FC Den Bosch 5 2 0 3 -4 6 10 MVV Maastricht 4 2 0 2 -5 6 11 FC Volendam 4 1 2 1 3 5 12 Jong FC Utrecht 4 1 2 1 2 5 13 NAC Breda 4 1 2 1 1 5 14 FC Dordrecht 4 1 2 1 -2 5 15 Almere City FC 4 1 1 2 -1 4 16 VVV-Venlo 4 1 1 2 -1 4 17 Jong PSV 4 1 1 2 -1 4 18 FC Emmen 5 1 1 3 -3 4 19 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 20 Telstar 4 0 2 2 -4 2