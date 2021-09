Vrijdag, 3 September 2021

Gesprekken tussen Barcelona en toptarget vergevorderd

Franck Ribéry wil de transfervrije overstap naar Hellas Verona maken. De vleugelaanvaller bereikte geen akkoord met Fiorentina over de verlenging van zijn contract dat op 1 juli afliep, en I Gialloblu bekijken nu de mogelijkheden om de Fransman in te lijven. (Sky Italia)

Serge Aurier hoopt aan de slag te gaan bij Arsenal. Het contract van de Ivoriaans international werd eind augustus in samenspraak met Tottenham Hotspur vroegtijdig beëindigd, en the Gunners hebben nu de beste papier om de clubloze rechtsback in te lijven. (Sky Sports)

De gesprekken tussen Barcelona en Dani Olmo zijn in een vergevorderd stadium. De aanvaller is bereid flink salaris in te leveren en zal komende winter of uiterlijk volgende zomer aan de Catalaanse selectie worden toegevoegd. (La Sexta)

Jules Koundé is woest over het uitblijven van een transfer van Sevilla naar Chelsea. Los Nerviosenses bleven, tot woede van de centrumverdediger, vasthouden aan de ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro, waardoor hij telefoontjes van Sevilla nu wegdrukt. (Express)

Declan Rice is bezig aan zijn laatste seizoen bij West Ham United. The Hammers hoopten het tot medio 2024 doorlopende contract van de verdedigende middenvelder open te breken en te verlengen, maar de partijen zijn het niet eens geworden over de voorwaarden. (90min)