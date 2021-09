Kieft: ‘Hij doet denken aan Cristiano Ronaldo in zijn jonge jaren’

Vrijdag, 3 september 2021 om 19:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Erling Braut Haaland maakte tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland (1-1) veel indruk op Wim Kieft. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund, die de Noren voor rust op voorsprong zette, wordt door de columnist van De Telegraaf beschouwd als 'de spits van de toekomst'.

"Ongekend hoe dreigend hij is met zijn snelheid, kracht, agressie, inzicht en kwaliteit aan de bal", schrijft Kieft. "Bij het schot op de paal loopt hij in volle vaart naar binnen, geeft hij aan dat hij de bal juist aan de buitenkant wil krijgen, sprint hij de andere kant op zonder snelheid te verliezen en hij heeft dan nog energie over om technisch een prima schot op doel te geven. Ongekend, het deed denken aan de beweeglijkheid en snelheid van Cristiano Ronaldo in zijn jonge jaren. Zo’n jongen bezorgt iedere verdediging een lastige avond."

"Je kan hem vergelijken met Romelu Lukaku, maar die is inmiddels 28 jaar en Haaland pas 21 jaar", weet Kieft. "En iets explosiever. Op die jonge leeftijd was Lukaku nog lang niet zo ver in zijn ontwikkeling als Haaland nu. Leeftijd zegt niet alles als je de 36-jarige Cristiano Ronaldo weer ziet met Portugal tegen Ierland. Het lijkt hopeloos en dan kopt hij de gelijkmaker en de winnende erin. De timing bij die tweede kopbal in de 96e minuut blijft toch een geweldig handelsmerk."

"Ronaldo kondigde gelijk aan nog vier of vijf jaar door te willen voetballen", aldus Kieft, die uitkijkt naar de terugkeer van de Portugees bij Manchester United. "Die gretigheid kenmerkt hem en zorgt voor een ongelofelijke drive. Volgende week keert hij terug op Old Trafford bij United tegen Newcastle United. Hij kent de Premier League en ik ben benieuwd wat hij gaat leveren. Het kan niet anders dan dat hij doelpunten gaat scoren voor United. Sinds zijn 30e heeft hij 59 interlands gespeeld en daarin 62 treffers gemaakt. Een onvoorstelbaar gemiddelde van meer dan 1 op 1."