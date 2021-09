‘Zaakwaarnemer van Onana komt zondag opnieuw praten met Ajax’

Vrijdag, 3 september 2021 om 18:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

Hoewel Marc Overmars weinig vertrouwen meer heeft in een nieuw contract voor André Onana, komt de zaakwaarnemer van de 25-jarige doelman van Ajax zondag of maandag naar Amsterdam om daarover te praten, zo weet Mike Verweij. Volgens de journalist van De Telegraaf maakt Ajax kans op het verlengen van de aflopende verbintenis van Onana, indien de Amsterdammers akkoord gaan met een gelimiteerde transfersom.

Overmars spreekt vrijdag tegenover het clubkanaal van Ajax uit dat Onana mogelijk transfervrij gaat vertrekken bij Ajax. "In het voetbal weet je het nooit, maar ik zie het niet snel gebeuren dat hij verlengt", aldus de directeur voetbalzaken. "Een wintertransfer zou kunnen, maar op een gegeven moment kom je ook op het punt dat het wel een fatsoenlijk bedrag moet opleveren. Als het bedrag niet voldoende is, dan in juli maar voor niets."

Verweij stelt in de podcast Kick-off echter dat de deur nog op een kleine kier staat. "Ik weet dat zijn zaakwaarnemer zondag of maandag deze kant op komt. Dan zullen er een heleboel dingen besproken worden. Nu is er wel de intentie vanuit Ajax om hem bij te laten tekenen. Dat kan ook, als je zegt: met een gelimiteerde transfersom komt er een jaar bij. Dan kan Ajax alsnog een vastgesteld bedrag voor hem krijgen. Natuurlijk moet Ajax hem ook verlengen. Dan kun je hem met goed fatsoen vanaf 4 november weer opstellen, dan pikt hij nog een aantal Champions League-wedstrijden mee. En dan kan Ajax er nog gewoon een goede prijs voor krijgen."

Of het gaat lukken, blijft sterk de vraag. "Dat ligt heel erg aan de voorwaarden", zegt Verweij. "Onana ligt enorm onder vuur bij de fans, en dat kan ik me voorstellen, omdat de fans natuurlijk ook niet alles weten wat er bij een club gebeurt. Die nemen het hem kwalijk dat hij er niet uit gekomen is met Ajax over contractverlenging, en dat hij gewoon het volledige salaris heeft geïncasseerd tijdens zijn schorsing. Dat is een aanbod van Ajax geweest, omdat de UEFA ook heeft gezegd dat hem eigenlijk niet zoveel te verwijten viel. Het wordt hem wel aangerekend dat hij de verkeerde pillen heeft genomen, maar ze kunnen zich voorstellen dat het gebeurd is zoals hij zegt dat het gebeurd is."

Verweij meldt tevens dat Onana eerder dolgraag wilde verlengen. "Wat de fans niet weten is dat Onana twee jaar geleden heeft aangegeven dat hij heel graag zijn contract wilde verlengen. Toen heeft Overmars, zoals wel vaker gebeurt bij de directie van Ajax, het op de lange baan geschoven. Dat gebeurt nu ook bij Lisandro Martínez, die contractverbetering schiet ook maar niet op. En als je zulke dingen blijft doen, dan gaat het ook weleens mis. En dit ging mis, omdat Onana en Ajax er niet uit kwamen. Het werd veel te laat opgestart. Onana wist dat hij in juli 2022 transfervrij zou zijn, dus ze kwamen er niet uit. Vervolgens wordt hij betrapt op het gebruik van doping, toen was er dus een groot probleem. Dat lag niet zozeer bij Onana, maar meer bij Ajax."