Mandzukic (35) kondigt op bijzondere manier afscheid als voetballer aan

Vrijdag, 3 september 2021 om 17:39 • Yanick Vos • Laatste update: 17:48

Mario Mandzukic heeft op 35-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De Kroatische aanvaller zat zonder club sinds zijn vertrek bij AC Milan en heeft nu besloten om niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Mandzukic heeft zijn besluit bekendgemaakt op Instagram, waar hij zich met zijn tekst richt op zichzelf als ‘kleine Mario’.

Mandzukic maakte op jonge leeftijd naam bij Dinamo Zagreb, dat hem in 2010 voor zeven miljoen euro verkocht aan VfL Wolfsburg. Twee jaar later telde Bayern München dertien miljoen euro voor hem neer. Met die club won hij in 2013 de Champions League. In de zomer van 2014 verkaste hij naar Atlético Madrid, om een jaar later over te stappen naar Juventus. Daarna speelde hij nog voor Al-Duhail en AC Milan. De tweevoudig Kroatisch voetballer van het jaar, goed voor 89 interlands, verloor in 2018 de WK-finale van Frankrijk. Na onder meer twee Duitse en vier Italiaanse landstitels houdt hij het voor gezien.

“Lieve kleine Mario”, opent Mandzukic zijn bericht op sociale media, waarbij hij een foto plaatst van zijn eerste voetbalschoenen. “Toen je deze schoenen voor het eerst aantrok, kon je je niet eens voorstellen wat je allemaal zou meemaken in het voetballen. Je zal scoren op het hoogste podium en de grootste prijzen winnen met de grootste clubs. Je zal trots je land vertegenwoordigen en geschiedenis schrijven. Je zal slagen omdat je omringd wordt door goede mensen, ploeggenoten, trainers, supporters, familie, een zaakwaarnemer en vrienden die altijd voor je klaar zullen staan. Hen zal je voor altijd dankbaar zijn.”

“Vooral zal je slagen omdat je altijd alles geeft. Uiteindelijk zal je daar het meest trots op zijn”, aldus Mandzukic. “Je zal vanzelf het moment herkennen om te stoppen. Voetbal zal altijd onderdeel van je leven zijn, maar je zal ook uitkijken naar een nieuw hoofdstuk.” Hij sluit af met een knipoog: “Mocht je ooit tegen Engeland spelen op het WK, zorg dat je er klaar voor bent in de 109e minuut”, waarmee hij doelt op zijn winnende doelpunt in de verlenging van de halve finale op het WK tegen Engeland in 2018.