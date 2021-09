Ajax en PSV van wisselen van tijdstip in aanloop naar Europese week

Vrijdag, 3 september 2021 om 15:55 • Rian Rosendaal

De KNVB heeft geschoven met de aanvangstijdstippen van in totaal zes Eredivisie-wedstrijden, zo is vrijdag duidelijk geworden. Een duel wordt met een dag verplaatst, terwijl bij de overige vijf duels in speelronde 4,5 en 7 op een ander tijdstip wordt afgetrapt. De aanpassingen zijn het gevolg van de afspraken die de clubs, de Eredivisie CV en de KNVB hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda.

“Nederlandse clubs die uitkomen in de Champions League, Europa League en Conference League hebben de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om de datum en/of tijd van hun Eredivisiewedstrijden te wijzigen als ze zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden. De KNVB faciliteert deze afspraak“, zo laat de voetbalbond vrijdag weten in de verklaring op zijn website. Over de resterende wijzigingen in de Eredivisie tot aan de winterstop zal volgende week meer informatie worden gegeven.

In speelronde 4 gaat Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard van zaterdag 11 september 21.00 uur naar zondag 12 september 14. 30 uur. FC Groningen en sc Heerenveen spelen diezelfde zondag niet om 16.45 uur maar om 14.30 uur. Bij de ontmoeting tussen RKC Waalwijk en Vitesse op 12 september is het precies andersom: de aftrap is niet om 14.30 uur maar om 16.45 uur.

In speelronde 5 is de enige wijziging het aanvangstijdstip bij Vitesse-FC Twente, met de aftrap in Arnhem niet om 14.30 uur maar om 16.45 uur. Tijdens speelronde 7 speelt PSV op zaterdag 25 september eerder dan gepland de uitwedstrijd tegen Willem II. De bal rolt in Tilburg vanaf 16.30 uur in plaats van 18.45 uur. Ajax zou die dag eigenlijk om 16.30 uur aanvangen tegen FC Groningen, maar de Amsterdamse club doet aan stuivertje wisselen met PSV. In de Johan Cruijff ArenA wordt nu om 18.45 uur afgetrapt. PSV treedt in de week daarna op 30 september aan tegen Sturm Graz, terwijl Ajax op 28 september bezoekt krijgt van Besiktas in de Champions League.

De competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo van zondag 12 september wordt op verzoek van de Rotterdamse club verplaatst naar woensdag 1 december. Redenen zijn de vervroeging door de UEFA van het Conference League-duel van Feyenoord met Maccabi Haifa naar dinsdag 14 september (16.30 uur), de door de FIFA verlengde interlandperiode voorafgaand aan speelronde vier en het vanwege de coronamaatregelen lastiger in- en uitreizen van Israël.