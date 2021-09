Grealish furieus op journalist om ‘slechtste en meest eenzijdige stuk ooit’

Vrijdag, 3 september 2021 om 16:14 • Laatste update: 16:17

Jack Grealish heeft geen goed word over voor Ashley Preece, de journalist die een kritisch stuk over hem heeft geschreven in de Birmingham Mail. De clubwatcher van Aston Villa beticht Grealish in zijn verhaal van ‘respectloos gedrag’ naar aanleiding van een interview dat de aankoop van Manchester City gaf aan ITV. Op Twitter haalt Grealish hard uit.

In aanloop van de wedstrijd van Engeland tegen Hongarije (4-0) werd Grealish geinterviewd door journalist Gabriel Clarke. Preece schrijft in zijn reactie op dat interview dat Grealish zichzelf in het gesprek ‘arrogant’ opstelde. Clarke vroeg Grealish of hij ooit had verwacht dat een club de ontsnappingsclausule van honderd miljoen pond op tafel zou leggen. “Misschien wel, ja. Daarom stond die clausule ook in mijn contract”, reageerde Grealish.

Dat antwoord is in het verkeerde keelgat geschoten bij Preece. “Een totaal gebrek aan respect richting Aston Villa Football Club”, aldus de clubwatcher. “Bij dat interview kreeg ik het gevoel dat Grealish dacht: Ik kon niet wachten om weg te gaan." Elf maanden geleden tekende hij een nieuw contract bij Villa en zei hij in het project te geloven. Was hij misschien jaloers op jongens als Phil Foden, Jude Bellingham en Mason Mount?”

Ook het antwoord op een andere vraag van Clarke is niet goed gevallen bij Preece. Grealish kreeg de vraag of hij sinds zijn overstap naar City een betere voetballer is geworden. “Ja, honderd procent”, reageerde de Engels international. “Je pikt dingen op van bepaalde spelers. Iedereen is een international bij een topland”, aldus Grealish, die stelde dat zijn eigen niveau daardoor omhoog is gegaan. Volgens Preece is dat antwoord een trap na richting zijn voormalige ploeggenoten.

This is the worst and most one sided article I’ve ever seen.. Classless? Jealous? Couldn’t wait to get out? Arrogance? How exactly? I’ve been a villa fan my whole life and still am. The thing is you don’t understand what goes on in the real football world. — Jack Grealish (@JackGrealish) September 3, 2021

“Er was gewoon geen enkele genegenheid voor Villa, de club waar hij verliefd op was, in zijn eerste interview sinds zijn vertrek. Het stonk gewoon naar: Villa is niet goed genoeg voor mij, ik ben beter dan dat”, aldus Preece, die het interview van Grealish een schok noemt. “De lichaamstaal, de quotes. Het ontbrak aan klasse en klasse is iets dat je altijd zou associëren met Grealish.”

Grealish reageert op Twitter furieus op het artikel: “Dit is het slechtste en meest eenzijdige stuk dat ik ooit heb gelezen”, schrijft hij hij. “Geen klasse? Jaloezie? Kon niet wachten om te vertrekken? Arrogantie? Hoe dan precies? Ik ben al heel mijn leven een Villa-fan en dat ben ik nog steeds. Het ding is dat jij niet snapt hoe de voetbalwereld werkt.”